Pfullendorfer Narren wollen ihr Reggae-Festival zurück

Traditionell hat die Narrenzunft Stegstrecker am Fasnetsamstag zum Zunftball, einem der wenigen übriggebliebenen Fasnetsbälle in der Stadt, eingeladen. Die Besucher in der vollbesetzten Stadthalle erlebten unter dem Motto „Reggae Night“ einen vergnügten und kurzweiligen Abend, bei dem, ganz in der Tradition der Pfullendorfer Zunft, so manches Ereignis und so mancher Bürger in der Stadt mit spitzer Zunge ins närrisch-witzige Visier genommen wurde.

Erwartungsgemäß und wie es das Motto schon verriet, thematisierten die verschiedenen Gruppen der Stegstrecker in diesem Jahr das Reggae Festival „Keep it real“, das viele Jahre im Seepark stattfand und dem die Stadtoberen im vergangenen Sommer für alle Zukunft eine Absage erteilten. „Totgesagte leben länger“ fanden die Schneller, die den Bürgermeister zur Bürgerversammlung in den Seepark schickten. „Wir sind das Volk“ forderten die Bürger das Festival zurück und ganz besonders lautstark die Einzelhändler Kalle und Harry, die um ihren Umsatz fürchteten, und ein stadtbekannter Apotheker, der extra einen Vorrat an Aufputschmitteln angeschafft hatte.

Ein „Love Mobil“ mit erotischen Damen als Alternative schlug zwar der Wirtschaftsförderer noch vor, doch selbst das Finanzamt drohte mit KIage, sodass das tote Reggae- Festival notgedrungen wieder ausgegraben wurde.

Ersatzbewerber abgelehnt

Die Hexen ließen den Bürgermeister verschiedene Bewerber für ein neues Festival empfangen. Doch weder die Kirche, noch ein Sadomaso-Schiff oder der Kommandeur der örtlichen Kaserne boten das Richtige, sodass der Bürgermeister am Ende vor der Frage stand: „Wo krieg ich das Reggae Fest nur wieder her?“

Am „Legendenstammtisch“ der Hänsele trafen sich Reggae-Ikone Bob Marley, Paul Kerle, unvergessener Zunftmeister der Stegstrecker, und die Hippie-Musikerin Janis Joplin auf einer Wolke. Auch sie bedauerten den Wegfall des Reggae Festivals, wo doch Reggae zum Weltkulturerbe erhoben worden ist. Ein anderes Weltkulturerbe muss für Pfullendorf her und was eignet sich da besser als die Stegstrecker. Was die drei bei der Parade der Gruppen zu sehen bekamen, überzeugte selbst den gestrengen Bob Marley und Janis Joplin war ganz entzückt vom verliebten Narrenelternpaar.

Narrenpolizei Walter Roßknecht, der durch den Abend führte und wie immer ohne Kompromisse den Finger in städtische Wunden hielt, thematisierte auch den Sanierungsstau in der Altstadt, beispielsweise in der Alten Postgasse oder bei der kaputten Pfarrhoftreppe. Welche Folgekosten der gläserne Aufzug am Dominikanerinnenkloster verursacht, wenn doch schon für Zerstörungen am Busbahnhof jährlich 15 000 Euro ausgegeben werden müssen, wollte er sich lieber erst gar nicht vorstellen.

Was für’s Auge boten die Nidler, die als „All the Big Mamas“ in wunderschönen Kostümen den ausgestopften Hintern schwenkten und sogar auf den Tischen tanzten. Die Schaalweiber sorgten mit ihren „coolen Schuhen“ für einen Hingucker mit verblüffendem Lichteffekt . Beide Frauengruppen erhielten rauschenden Beifall und durften die Bühne erst nach einer Zugabe verlassen. Für Tanz- und Stimmungsmusik, die, so Zunftmeister Andreas Narr in seiner Begrüßung, die „Dreadlocks zum Schwingen bringt“, sorgte die Band „Longlines“ und natürlich mussten die Gäste, Reggae hin oder her, dank einer fetzigen Abordnung der Stadtmusik auch nicht auf den Narrenmarsch und den Narrenwalzer verzichten. Keinerlei Anlass zur Beschwerde gab in diesem Jahr die Bewirtung, die der Siebenbürgisch-Sächsische Brauchtumsverein gemeinsam mit dem Reitverein Spitalmühle in Perfektion ausführte.