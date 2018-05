Pfullendorfer Krimiautor erhält Glauser-Preis

Der Pfullendorfer Krimiautor Harald Marburger ist mit dem Glauser-Preis in der Sparte „Bestes Krimidebüt 2017“ ausgezeichnet worden. Die sechsköpfige Jury der Autorenvereinigung „Syndikat“ prämierte Marburgers Roman „Totengräberspätzle“ als bestes deutschsprachiges Krimidebüt des vergangenen Jahres.

„Harald Marburger hat es geschafft, gleich ein ganzes Genre neu zu erfinden“, heißt es in der Begründung der Jury. Selten zuvor sei ein Regionalkrimi so unterhaltsam, so skurril und damit so außergewöhnlich gewesen. Der Glauser-Preis in der Kategorie „Debütroman“ ist mit 1500 Euro dotiert.

Harald Marburger wurde 1973 in Sigmaringen geboren und wuchs in Pfullendorf auf. Zurzeit arbeitet er als Redakteur und Autor für das Wissensmagazin „Galileo“. In „Totengräberspätzle“ geht es um einen Dorfbestatter, der Konkurrenz von einem neumodischen „Eventbestatter“ bekommt. Als ihm die Kunden reihenweise davonlaufen, stiehlt er dem Rivalen eine Leiche, um ihn in Verruf zu bringen. Bei dem Toten handelt es sich allerdings um einen Mafioso, der ein kiloschweres Geheimnis mit sich herumträgt.