Pfullendorf verschiebt Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum

Die Stadt Pfullendorf hat sich dazu entschlossen, im Jahr 2020 keine weitere Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten „800 Jahre Stadt Pfullendorf“ durchzuführen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Auf Grund der derzeit gültigen Verordnung der Landesregierung dürfen keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Wie lange dieser Zustand so Bestand haben wird, kann derzeit von der Stadt Pfullendorf nicht abgesehen werden. Verlässliche Planungen sind derzeit nicht möglich. Eine kurzfristige Absage der geplanten städtischen Jubiläumsveranstaltungen, insbesondere vom geplanten Festwochenende im Juni, ist aus Rücksicht auf alle beteiligten Akteure wie beispielsweise Vereine, Helfer, Künstler und auch den Bürgern nicht fair, heißt es in dem Schreiben. Die Stadt will allen Beteiligten Planungssicherheit geben. Darüber hinaus wäre das sture Festhalten an den geplanten Veranstaltungen in der aktuellen Lage und Situation nicht das richtige Signal.

Die Stadt Pfullendorf möchte allerdings „ihren Geburtstag“ trotzdem gebührend feiern und hat sich daher dazu entschlossen, im kommenden Jahr von den abgesagten Veranstaltungen so viele wie möglich nachzuholen oder gegebenenfalls auch andere Events durchzuführen. Die Zeit bis im kommenden Jahr wird dazu verwendet werden, um für 2021 ein Programm auf die Beine zu stellen. Einen Termin für das große Festwochenende gibt es schon: das Wochenende von Freitag, 18. Juni, bis Sonntag, 20. Juni 2021.