Pfullendorf verschiebt Ausstellungen

Die Stadt Pfullendorf sagt wegen des Coronavirus eine Reihe von Ausstellungen ab, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die geplante Frühjahrsausstellung in der städtischen Galerie „Alter Löwen“ wurde bereits zu einen früheren Zeitpunkt abgesagt. Auch die von der VHS-Pfullendorf geplante und konzipierte Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit dem Dozenten und Fotografen Reiner Löbe „Pfullendorf in Raum und Zeit – eine Gegenüberstellung in Bildern“, welche in den Räumen der Bücherei in der Steinscheuer stattfinden sollte, ist auf das Frühjahr 2021 verschoben. Der Fotowettbewerb, die geplante Ausstellung dazu und das dazugehörige Buchprojekt, welche im Rahmen des 800 Jahre Stadt Pfullendorf-Jubiläum für den Herbst 2020 in der Galerie „Alter Löwen“ geplant waren, werden ebenfalls in das Jahr 2021 verschoben.

Die Zeit im Frühjahr wurde laut der Stadt genutzt, um die alte Nachtspeicherofen-Heizung in der Galerie zu demontieren und eine zeitgemäße, energiesparende Heizung einzubauen. Ferner konnten in diesem Rahmen noch kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.

Aufgrund der Verschiebung der Ausstellungen zum 800 Jahre Stadt Pfullendorf Jubiläum in das Jahr 2021, findet im diesjährigen Herbst eine alternative Ausstellung statt. Geplant ist die Ausstellungseröffnung für Mitte Oktober. Bis dahin dürfen laut der Stadt Pfullendorf höchstwahrscheinlich die Galerien wieder öffnen und die Menschen sollen sich, nach der langen Zeit in den Wohnungen, an Kunst erfreuen.