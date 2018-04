Pfullendorf startet eigene Blubbr.de-Seite

Die Stadt Pfullendorf ist seit wenigen Tagen mit einer eigenen Seite auf Blubbr.de, dem Erlebnis-Portal des Landkreises Sigmaringen, vertreten. Auf diesem beschäftigen sich Freizeit-Blogger beispielsweise mit Freizeit-Tipps, Erlebnissen, Veranstaltungen und kulinarischen Höhepunkten der Region. Die Online-Plattform war im Juli vergangenen Jahres am Zielfinger See, dem Mittelpunkt des Landkreises, eingeweiht worden. Seitdem wurden mehr als 200 Beiträge veröffentlicht.

„Pfullendorf bietet viele Attraktionen und verfügt über ein vielseitiges Angebot an Freizeit- und Erlebnisanlagen“, schreibt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemitteilung. „Neben überregional bekannten Anziehungspunkten bietet Blubbr.de die Möglichkeit, durch klassische Erfahrungsberichte auch Dinge wie das Waldfreiband oder Grillstellen, Spielplätze, Gaststätten oder Hofläden nach außen darzustellen.“ Das biete die Chance, das Angebot der Stadt zu präsentieren, ohne dass der Suchende konkret nach Pfullendorf suchen muss. „Somit können auch Angebote gefunden werden, von denen man nicht wusste, dass es diese in Pfullendorf gibt.“

Jeder, der gerne schreibt, fotografiert oder filmt, kann sich auf Blubbr.de anmelden und ein eigenes Profil erstellen. Unter anderem gibt es eine interaktive Landkreiskarte und ein eigenes Job-Portal.