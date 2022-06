Erst zum TÜV, dann das Vergnügen: Pfullendorf veranstaltet Seifenkisten-Rennen

In Pfullendorf findet am Sonntag, 26. Juni, ein Seifenkistenrennen statt, bei dem sich bereits über 60 Teams angemeldet haben. „Die Vorbereitungen zum Pfullendorfer Seifenkistenrennen laufen derzeit auf Hochtouren. Über fünfzig Anmeldungen von Fahrerinnen und Fahrern sind bereits eingegangen. Gerne können sich auch noch Nachzügler melden“, so fasst Pfullendorfs Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu die aktuelle Situation knapp drei Wochen vor dem Event zusammen.

Bremsen und Lenken sind das A und O

Am Sonntag, 26. Juni, findet das Rennen in der Aftholderberger Straße statt. An diesem Tag werden die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren selbstgebastelten Kisten auf einer Strecke von rund 360 Meter ihr Können unter Beweis stellen können. Kurz nach dem Start via Startrampe geht es zuerst in die „Christophorus-Kehre“, in der das richtige Bremsen und Lenken das A und O sind.

Es folgt eine längere Gerade um nochmal richtig Schwung holen zu können, bevor das Ziel durchfahren und in der Bremszone die Kiste zum Stehen gebracht wird.

Idee entstand 2017

Die Idee des Seifenkistenrennens kam dem Wirtschaftsförderer zusammen mit einer Lehrerin, die für das MINT-Projekt, das aus den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik besteht, eine passende Umsetzung suchte. Die Schüler bauten 2017 dann Seifenkisten, die jedoch nie zum Einsatz gekommen sind.

„Im Rahmen der 800 Jahre Pfullendorf Feier, wollten wir schließlich ein Seifenkistenrennen veranstalten, bei dem auch Firmen mitmachen können“, sagt Mathieu. Corona machte den Veranstaltern allerdings weitere zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung. „Aber jetzt, wo es geht, möchten wir es auf jeden Fall veranstalten und haben bereits gute Resonanz bekommen“, sagt er.

Vier verschiedene Rennklassen

Bislang sind Anmeldungen in den Rennklassen „U13“, „Halbstark“, „Ü18“ und „Firmencup“ eingegangen. Vermutlich wird es daher die Rennklasse „TÜVfrei“ nur dann geben, falls nicht alle Kisten die technische Abnahme am Morgen des Renntages ohne gravierende Mängel überstehen sollten.

„Der Seifenkistenverband Baden-Württemberg kontrolliert tatsächlich jedes Fahrgerät vor der Abfahrt. Wenn Bremsen und Lenkung nicht passen, rät er dazu, nicht zu starten“, sagt Mathieu.

TÜV startet um 10 Uhr

Der ganze Renntag wird von Profimoderatoren von „Das Neue Radio Seefunk“ begleitet, heißt es in der Pressemeldung. Die Veranstaltung wird ab 10 Uhr mit der TÜV Abnahme und der Startnummernvergabe beginnen, bevor es dann für jede Seifenkiste die obligatorische Probefahrt geben wird.

Ab Mittag starten dann die Renndurchgänge der verschiedenen Rennklassen. Die offizielle Preisverleihung findet voraussichtlich gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des St. Christophorus Kindergartens statt.

Hier wird es den Tag über auch Verpflegung durch den Kindergarten St. Christophorus und den Modelleisenbahnclub Pfullendorf geben. Darüber hinaus werden Schüler und Schülerinnen der Sechslindenschule im Bereich des Fahrerlagers für stärkende Speisen und Getränke sorgen.

Und auch im Bereich des Zieleinlaufs werden verschiedene Leckereien angeboten. Ebenso präsentieren sich dort mehrere am Rennen teilnehmende Unternehmen mit verschiedenen Ständen. „Wenn es sich gut etabliert, werden wir überlegen, das Rennen alle zwei Jahre zu veranstalten“, sagt Mathieu abschließend.