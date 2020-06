Pfullendorf feiert erst im kommenden Jahr

Pfullendorf feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. 800 Jahre gibt es die Stadt im Linzgau. Pfullendorf feiert dies mit einem Festwochenende, aufgrund der Corona-Pandemie erst im kommenden Jahr, vom 18. bis 20. Juni 2021.

Am 2. Juni 1220 hat Stauferkaiser Friedrich II. Pfullendorf zur Stadt erhoben und damit einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung des Ortes gelegt. 2021 – ein Jahr später als eigentlich geplant – erwartet die Bürger aus diesem Grund ein abwechslungsreiches Programm mit kulturellen Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen, historischen Lesungen und dem Pfullendorfer Theaterspektakel. Im Mittelpunkt steht das Festwochenende vom 18. bis zum 20 Juni 2021 freuen.

Bereits im 7. bis 9. Jahrhundert kamen alemannische Siedler, ließen sich im westlichen, trockenen Teil des ausgedehnten Sumpfgebietes nieder und gründeten das „Dorf am Pfuol„ - aus dem später Pfullendorf wurde. Zunächst regierten Adelsfamilien und Kleinkönige unter einem alemannischen Herzog.

Im 11. Jahrhundert tauchten hochadelige Linzgau-Grafen auf, die auf dem Molasse-Felsen über dem Dorf am Pfuhl, eine Burg für ihren Spross bauten, den Grafen Rudolf von Pfullendorf. Heute befindet sich an dieser Stelle das Dominikanerinnenkloster, das verschiedene Ämter der Stadtverwaltung beheimatet. Graf Rudolf von Pfullendorf wurde vom späteren Stauferkaiser Friedrich I., „Barbarossa“, für seine Klugheit und sein politisches Geschick sehr geschätzt und engster Vertrauter des römisch-deutschen Kaisers. Um die Burg und die Kirche herum entstand eine selbstständige Siedlung, die vom Kaiser mit dem Marktrecht gewürdigt wurde.

Graf Rudolf von Pfullendorf starb 1180 in Jerusalem auf einer Pilgerreise. Seine Tochter Ita heiratete Albrecht III. von Habsburg und wurde die Stammmutter des Geschlechts der Habsburger.

1219 zerstörte eine verheerende Feuersbrunst die mit Stroh gedeckten Holzhäuser Pfullendorfs. In dieser großen Not wusste sich der damalige Pfarrer Ulrich nicht mehr anders zu helfen und bat Friedrich II, den Enkel von Friedrich I, um Hilfe. Dieser erinnerte sich an die Verdienste des Grafen Rudolfs für das Geschlecht der Staufer und erhob Pfullendorf am 2. Juni 1220 zur königlich staufischen Stadt. Die Pfullendorfer wurden damit freie Bürger.