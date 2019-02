Pfullendorf erschließt neues Wohngebiet

Weil die Nachfrage nach Bauplätzen ungebrochen hoch ist, will die Stadt Pfullendorf zusätzlich zu den vorgesehenen neuen Baugebieten in der Kernstadt und in den Ortsteilen das Baugebiet „Dreißigste Garb“ im Wohngebiet Roßlauf erschließen.

Baurechtsamtsleiter Josef Waldschütz informierte den Gemeinderat in der Sitzung in der vergangenen Woche darüber, dass von den 51 Bauplätzen im Wohngebiet Obere Bussen 34 verkauft und die restlichen 17 an Bewerber zum Vertragsabschluss innerhalb der nächsten drei Monate zugeteilt seien. Für die geplanten 29 Bauplätze im Wohngebiet Obere Bussen II lägen 43 Bewerbungen vor. Auch in den Ortsteilen seien die Bauplätze stark nachgefragt, sagte er. So gebe es beispielsweise 30 Bewerbungen für das Neubaugebiet Alpenblick in Aach-Linz. Momentan verzeichnet die Verwaltung in Pfullendorf und den Ortsteilen 100 Bauplatzinteressenten.

Das Baugebiet Dreißigste Garb umfasst eine Fläche von acht Hektar. Der Großteil der Grundstücke konnte in den vergangenen Jahren erworben werden. Für die restlichen Flächen finden derzeit letzte Gespräche mit den Eigentümern statt. „Wir wollen den Leuten, die ein Familienheim bauen wollen, die Möglichkeit dazu geben“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Bebauungsplanverfahren auf den Weg zu bringen. Die Planungsleistungen für die Aufstellung des Bebauungsplans übernimmt das Büro Karcher in Ehingen.