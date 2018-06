Pfullendorf bettelt um den Ausgleich

Es war wie so oft in dieser Saison: Der SC Pfullendorf spielte auch am Freitagabend beim 1:1 gegen die U23 des FC Bayern München eine ausgezeichnete erste Halbzeit, ging mit 1:0 (6., Kuczkowski) in Führung, baute dann aber im zweiten Spielabschnittrapide ab und fing sich prompt den Ausgleich ein (Can, 87.). In der Schlussphase kam den Gastgebern die Selbstsicherheit völlig abhanden, der SCP bettelte regelrecht um den Ausgleich.

Teams & Tore

SC Pfullendorf: Willibald – Straub, Falkenmayer, Braun, Stark – Schreyeck, Biggel (88. Tolentino), Dicklhuber (69. Kozar), Frick, Saccone – Kuczkowski (80. Hepp)

FC Bayern München II: Sattelmaier – Köz, van der Meulen, Vrzogic, Jüllich – Dreier, Can, Strieder (74. Fischer), Deul, Jennings (66. Altinay)- Vastic

Tore: 1:0 Kuczkowski (6.), 1:1 Can (87.) - Schiedsrichter: Reichel (Sindelfingen) - Zuschauer: 1045 - Beste Spieler: Falkenmayer, Frick (SCP) – Deul (FC Bayern II)