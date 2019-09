Pfullendorf begrüßt seine neuen Bürger

717 Männer, Frauen und Kinder haben in den vergangenen zwölf Monaten ihren Wohnsitz nach Pfullendorf verlegt. Sie alle hatte Mira Krane vom Stadtmarketing persönlich angeschrieben und zum diesjährigen Neubürgerempfang eingeladen. Am Samstag war es soweit: Die Stadt begrüßte auf dem Marktplatz gemeinsam mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden die Neubürger im Rahmen eines kleinen Fests.

Eingeladen waren auch die alteingesessenen Bürger, die sich ebenfalls zahlreich einfanden. Neben den Kirchen, die sich ganz im Sinn der Ökumene gemeinsam präsentierten, waren auch Einrichtungen und Vereine mit Informationsständen vertreten. Am Stand der Stadt gaben Mira Krane und Mitarbeiter des Bürgerbüros mit Broschüren und kleinen Werbegeschenken Auskünfte darüber, was die Stadt bietet, und auch Martina Feldt von der Stadtbücherei und die Seniorenbeauftragte Ruth Schuttkowski beantworteten viele Fragen.

Vereine und Einrichtungen präsentieren sich

Die Arbeiterwohlfahrt, der Sozialverband VdK, der türkische Elternbeirat, der Weltladen, der Bürgerbus oder der Schützenverein Aach-Linz waren vor Ort. Ebenso die Stadtmusik, die nicht nur über ihre Angebote informierte, sondern auch für den beschwingten musikalischen Rahmen sorgte. Flotte Tänze gab es von den Frauen der Seniorentanzgruppe, die – wie immer – die Blicke mit ihren schönen Kostümen auf sich zogen. Zwischen Ständen und Besuchern war außerdem Kameramann Rainer Jörger unterwegs, der mit seiner Kamera Eindrücke des Neubürgerempfangs für die nächste Auflage der Pfullendorfer Stadtgeschichten festhielt.

Namens der Stadt hieß Bürgermeisterstellvertreter Claus Bixler die Neubürger mit einer kurzen Ansprache willkommen. „Viele interessante Begegnungen“, wünschte Pfarrer Martinho Dias Mértola in seiner Begrüßung. Ein Wunsch, der sich in der heiteren Atmosphäre der Veranstaltung fast von selbst erfüllte. Überall auf dem sonnenbeschienen Marktplatz, an den Ständen und in den benachbarten Straßencafés fanden sich kleine Gruppen zum Plausch zusammen und wer von den Neubürgern mit dem Ansinnen gekommen war, erste oder neue Kontakte zu knüpfen, tat sich leicht. Zumal auch noch eine Stadtführung, bei der Silvia Rückert den Neubürgern die Sehenswürdigkeiten und historischen Begebenheiten in der früheren Reichsstadt näher brachte, jede Menge Gesprächsstoff lieferte.

Unter den Neubürgern, die der Einladung gefolgt waren, war auch Gaby Lieder. Sie unterbrach ihren Bummel über den Marktplatz am Stand von Netzwerk 50plus, um sich über Angebote für ältere Menschen zu informieren. Im Dezember zog sie von der Universitätsstadt Münster in Westfalen nach Pfullendorf. „Wegen der Familie, der Tochter, dem Sohn und den drei Enkelkindern“, begründete sie den Umzug im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Bereut hat sie die Entscheidung, die Großstadt gegen das ländliche Pfullendorf einzutauschen, nicht. „Hier ist es super“, sagte sie, „allein schon die vielen Freizeitangebote.“ Und: „Hier ziehe ich nicht mehr weg, hier bleibe ich.“