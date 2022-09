Pfullendorf befragt Besucher der Innenstadt

Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus und was wünschen sich Innenstadtbesucher von ihren Stadtzentren? Diese Fragen liegen der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2022“ zugrunde, die das IFH Köln im Herbst 2022 bereits zum fünften Mal macht

In insgesamt 112 deutschen Städten aller Größen und Regionen werden zeitgleich Innenstadtbesucher zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt. Ein Betrachtungsschwerpunkt liegt dabei in diesem Jahr auf den Auswirkungen der pandemiebedingten Veränderungen und Wandlungen im Einkaufs- und Ausgehverhalten. Die Datenerhebung erfolgt zwischen Anfang September und Ende Oktober 2022 anhand eines einheitlichen Fragebogens. In der Pfullendorfer Innenstadt sind die Befrager und Befragerinnen zwischen dem 22. September und dem 13. Oktober an verschiedenen Wochentagen an unterschiedlichen Standorten anzutreffen.

Ziel der Untersuchung ist es, den Partnern in Handel und Verwaltung dringend benötigte Informationen über die Positionierung ihrer Innenstadt aus Sicht der Besucher als Planungsgrundlage für standortspezifische Maßnahmen liefern zu können. Die Untersuchung bringt sowohl allgemeine Ergebnisse zur Attraktivität von Innenstädten und den Ansprüchen der Innenstadtbesucher an die Stadtzentren der Zukunft als auch spezifische Erkenntnisse zu einzelnen deutschen Städten aller Größen und Regionen.

Unter anderem werden Daten zur Besucherstruktur der Innenstadt, Wünsche und Anforderungen der Innenstadtbesucher, Erreichbarkeit, Digitalisierung, Einkaufsverhalten und zukünftige Anforderungen erhoben.