Von Sebastian Mayr

Jeder Bus und jede Straßenbahn spuckt einen weiteren Schwall junger Leute aus. Am Ende sind es nach Schätzungen von Polizei und Veranstaltern zwischen 1200 und 1500 Frauen und Männer, die am Mittwochvormittag vom Theater Ulm durch die Fußgängerzone zum Rathaus am Marktplatz ziehen – als lauter und bunter Trauerzug. Vorneweg schreiten Michael Weber und Volker Reuter, die Präsidenten der Uni Ulm und der Technischen Hochschule. Dahinter tragen drei Studenten und eine Studentin einen Sarg.