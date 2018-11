Pfarrer sieht in Pfullendorf keine Zukunft

Gerade erst hat sich die evangelische Kirchengemeinde in Pfullendorf an ihren neuen Pfarrer Daniel Burk gewöhnt – und keine vier Monate später muss sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er ihr nicht erhalten bleibt. Im Gottesdienst am Sonntag gab Burk die Entscheidung bekannt, die Stelle nach dem Probedienst nicht zu übernehmen. „Sowohl meine Frau als auch ich selbst möchten gerne eine eigene Pfarrstelle übernehmen“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Doch dafür sei Pfullendorfs ländliche Lage kaum geeignet.

Das erste Jahr seines Probedienstes hatte Daniel Burk in Überlingen absolviert. Für das zweite Jahr kam er im September 2018 nach Pfullendorf, wo er auf Pfarrer Hans Wirkner folgte. Wirkner hat inzwischen eine Stelle als Militärseelsorger für die Bundeswehr-Standorte Pfullendorf und Stetten am kalten Markt angetreten. Anfang 2019 hätten Daniel Burk und der Kirchengemeinderat ohnehin darüber sprechen wollen, ob es für ihn in Pfullendorf eine Zukunft gibt – doch jetzt ist diese Entscheidung schon früher gefallen.

Frau wird ebenfalls Pfarrerin

Ausschlaggebend für seinen Entschluss seien private Gründe gewesen, sagt Daniel Burk. Seine Frau Judith Kern trete ihren Probedienst im März kommenden Jahres an und wolle im Anschluss daran ebenfalls Pfarrerin werden. „Wir wollten uns aber nicht von vornherein eine Pfarrstelle teilen – was theoretisch möglich wäre“, sagt Burk. „Lieber wäre es uns, wenn jeder für eine eigene Kirchengemeinde zuständig ist.“

Mehr entdecken: Neuer Pfarrer hat gleich einen positiven Eindruck

Doch gerade das sei mit seiner Stelle in Pfullendorf eben schwierig geworden, sagt Daniel Burk. „Um Pfullendorf herum gibt es nicht besonders viele Möglichkeiten.“ Dass seine Frau in der Nähe ebenfalls eine Stelle als Pfarrerin findet, sei unwahrscheinlich. „Deshalb wollen wir uns gemeinsam umschauen, was unseren Vorstellungen besser entsprechen könnte.“ Einfach werde das mit Sicherheit nicht – sei aber auf jeden Fall einen Versuch wert.

Keine leichte Entscheidung

Daniel Burk betont aber auch, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. „Pfullendorf ist ein gutes Feld, um mich selbst auszuprobieren“, sagt er. „Die Gottesdienste zu gestalten hat mir zum Beispiel große Freude bereitet.“ Zurzeit gehe er davon aus, bis zum Ende seines Probedienstes im August 2019 in Pfullendorf zu bleiben. Auf offene Stellen bewerben darf er sich bis dahin ohnehin nicht.

Da hätte mehr draus werden können Josh Patel, Kirchengemeinderatsvorsitzender

Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Josh Pathel bedauert derweil Daniel Burks Entscheidung, Pfullendorf den Rücken zu kehren. „Er ist ein junger, engagierter Mann, der sich sehr für die Gemeinde interessiert“, sagt Pathel. „In ihm und in der bisherigen Zusammenarbeit steckt viel Potenzial – da hätte mehr draus werden können.“ Mit dieser Meinung steht der Kirchengemeinderatsvorsitzende offenbar auch nicht alleine da. „Als wir Daniel Burks Entscheidung im Gottesdienst bekannt gegeben haben, ging schon ein Raunen durch die Reihen“, sagt Pathel.

Gleichzeitig sieht er Daniel Burks frühe Entscheidung als Chance. „Ich gehe davon aus, dass er bis zum Ende seines Probedienstes in Pfullendorf bleibt“, sagt Josh Pathel. „Der Vorteil ist also, dass wir Zeit gewinnen, die wir in die Suche nach einer Nachfolgeregelung investieren können.“ In Abstimmung mit dem Kirchenbezirk Überlingen-Stockach wolle der Kirchengemeinderat jetzt ausloten, welchen Weg man einschlagen könne.