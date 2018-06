Pfarrer redet über Afghanistan

Der evangelische Pfarrer Hans Wirkner hält am Freitag, 28. November, 19.30 Uhr, im Foyer der evangelischen Kirche einen Vortrag über seine sechsmonatige Zeit als Militärpfarrer in Afghanistan.

Wirkner berichtet von Land und Leuten, aber auch vom Auftrag der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Der Pfarrer geht in dem Vortrag der frage nach, was für ein Land Afghanistan ist, in dem deutsche Soldaten dienen.

Der Militärpfarrer verbrachte sechs Monate am Hindukusch. Der Einsatz dort war zugleich sein letzter als Soldat. In seinem Vortrag stellt sich Wirkner auch der Frage, wem die Soldaten in Afghanistan dienen; Und welche Rolle die Seelsorge an Soldaten hat. Des weiteren erörtert er, welche Folgen das für die deutsche Zivilbevölkerung hat. Der Eintritt ist kostenfrei.