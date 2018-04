Pfarrer Hans Wirkner wird Militärseelsorger

Der evangelische Pfarrer Hans Wirkner aus Pfullendorf wird zum 1. September neuer Militärseelsorger für die Bundeswehr-Standorte Pfullendorf und Stetten am kalten Markt. Wie er gestern bei einem Pressegespräch mitteilte, folgt er damit auf Pascal Kober, der im September 2017 für die FDP in den Bundestag einzog. Wie die Zeit überbrückt wird, bis ein neuer evangelischer Pfarrer nach Pfullendorf kommt, entscheide der Kirchengemeinderat im Mai.

Hans Wirkner war vor sieben Jahren nach Pfullendorf gekommen. „Ich habe nicht aktiv nach einer anderen Aufgabe gesucht“, betonte er gestern. „Man hat mich einfach gefragt, ob die Stelle des Militärseelsorgers nicht etwas für mich wäre.“ Wirkner kam ins Grübeln, sprach sich mit seiner Ehefrau ab, bewarb sich, wurde ausgesucht – und sagte zu. „Diese Entscheidung hatte absolut nichts mit Pfullendorf zu tun“, unterstrich er. „Im Gegenteil: Meine Familie und ich hätten uns auch vorstellen können, noch viel länger zu bleiben.“ Es gebe in der Stadt eine tolle evangelische Kirchengemeinde. „Aber die Stelle als Militärpfarrer ist nunmal gerade jetzt frei geworden.“

Er fühle sich berufen, den Soldaten seelsorgerisch zur Seite zu stehen, sagte Hans Wirkner. „Ich möchte den Menschen beistehen, die sich jeden Tag mit Leben und Tod auseinandersetzen müssen.“ Zu seinem neuen Aufgabengebiet gehörten auch Einsätze im Ausland. „Frieden ist eine Kernbotschaft der Kirche, aber ohne Gerechtigkeit ist Frieden nicht möglich“, sagte Wirkner. „Ich persönlich stehe dahinter, dass Soldaten die Freiheit nicht nur konsumieren, sondern sie aktiv verteidigen – zur Not auch mit der Waffe.“

Trotz Vakanz gut versorgt

Die Erfahrung in der Region zeigt, dass es eine Weile dauern kann, bis eine Pfarrstelle neu besetzt wird. Wie es bis dahin weitergehen soll, entscheide der Kirchengemeinderat voraussichtlich im Mai, sagte Gemeindediakonin Tina Boy. „Die Vakanz wird natürlich zu spüren sein, aber die Kirchengemeinde wird auch in dieser Zeit gut versorgt sein“, versprach Hans Wirkner.

Ein dickes Lob gab es vom Pfarrer für das Team, mit dem er unmittelbar zusammenarbeitet, aber auch für die insgesamt aktive Kirchengemeinde. Stolz ist Hans Wirkner vor allem darauf, dass die ökumenische Zusammenarbeit in der Stadt hervorragend funktioniert. Das sehen auch Tina Boy und der katholische Pastoralassistent Johannes Schramm so. „Ganz entscheidend ist auch, dass die Ökumene an der Basis der Gemeinde fest verankert ist“, sagte Boy. Deshalb werde der eingeschlagene Weg auch sicher fortgesetzt – unabhängig von der Frage nach einem möglichen Nachfolger für Hans Wirkner.

Boy und Schramm freuen sich für den Pfarrer, dass es mit der neuen Stelle geklappt hat, bedauern aber gleichzeitig, dass er sich im August verabschieden wird. „Als ich das erfahren habe, war das schon ein Schock“, sagte Johannes Schramm, der im September 2016 nach Pfullendorf gekommen war. „In den vergangenen anderthalb Jahren habe ich gemerkt, dass da etwas zwischen uns gewachsen ist: beruflich, privat und auch etwas, das der Stadt gut tut.“ Dennoch gönne er Hans Wirkner, dass sich diesem mit der Militärseelsorge eine neue berufliche Perspektive aufgetan hat.

Ähnlich äußerte sich Tina Boy. „Ich werde Hans Wirkner vermissen – unter anderem, weil ich mit ihm immer auf Augenhöhe zusammenarbeiten konnte“, sagte sie. Gleichzeitig freue sie sich für ihn. „Zudem sehe ich Veränderung grundsätzlich als etwas Gutes an.“

Hans Wirkner will sich nun gemeinsam mit seiner Frau und seinen vier Kindern nach einer neuen Unterkunft umsehen – in der näheren Umgebung, vielleicht auch in Pfullendorf selbst. „Mein letzter Gottesdienst als Gemeindepfarrer in Pfullendorf wird am 5. August gefeiert.“