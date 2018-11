Pfarrer entscheidet sich gegen Pfullendorf

Schwerer Schlag für die evangelische Kirchengemeinde in Pfullendorf: Daniel Burk, der zurzeit die zweite Hälfte seines Probedienstes in Pfullendorf absolviert, wird der Gemeinde nicht erhalten bleiben. Wie das Pfarramt am Dienstag mitteilte, wird Burk die Stelle nach seinem Probedienst nicht übernehmen. Das habe der Pfarrer auch bereits beim Gottesdienst am Sonntag verkündet.

Erst im September war Daniel Burk nach Pfullendorf gekommen. Dass er dort nicht bleibe, liege an den „kleiner gewordenen Spielräumen, um für sich und seine Frau in der näheren Umgebung eine geeignete Stellenkonstellation einzurichten“ heißt es in der Mitteilung des Pfarramts. Burks Frau werde ebenfalls Pfarrerin. Seinen Probedienst in Pfullendorf will der Pfarrer trotz seiner Entscheidung „bis auf Weiteres“ fortsetzen.

Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Josh Pathel drückte im Gottesdienst am Sonntag sein Bedauern über Daniel Burks Entscheidung aus. Der Kirchengemeinderat bemühe sich jetzt um eine anderweitige Besetzung der Stelle in Pfullendorf, heißt es in der Pressemitteilung vom Dienstag.