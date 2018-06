Pfarrer begrüßt neue Pfarrgemeinderäte

Bei einer Messfeier in der Stadtkirche St. Jakobus hat Pfarrer Martinho Dias Mértola die im März gewählten Pfarrgemeinderäte begrüßt. Im Namen des Seelsorgeteams dankte er den Neugewählten für ihre Bereitschaft, als gemeinsamer Pfarrgemeinderat Verantwortung in der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau zu übernehmen. „Sie geben der Kirche Ihr Gesicht und Ihre Stimme“, sagte Dias Mértola. „Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen für die Arbeit im Pfarrgemeinderat und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“

In seiner Predigt ging der Pfarrer auf die Bedeutung des neuen Pfarrgemeinderates ein. Zum ersten Mal sei in der Seelsorgeeinheit ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat gewählt worden. „Das heißt: Wir arbeiten und rücken nun enger zusammen“, sagte Martinho Dias Mértola. Dabei sei die Seelsorgeeinheit nicht nur eine Bezeichnung für besseres Verwalten oder dafür, das Beste aus einem notwendigen Übel herauszuholen. „Es geht hier um viel mehr: Um ein Zusammenwachsen, um ein miteinander arbeiten, sich austauschen, miteinander teilen – Anteil geben an dem, was uns erfüllt und wichtig und wertvoll ist“, sagte der Pfarrer. Es gehe auch darum, voneinander zu lernen. Feste seien die beste Möglichkeit, Menschen einander näher zu bringen und sie miteinander zu verbinden. Auf diesem Wege seien schon Freundschaften, Partnerschaften und Ehen entstanden.

Der gemeinsame Pfarrgemeinderat leiste Pionierarbeit und habe in der Seelsorgeeinheit eine Brückenbauerfunktion. „Pontifex, Brückenbauer sind nicht nur der Papst, die Bischöfe oder Priester, das sind wir alle“, sagte Martinho Dias Mértola. „Wir gehören zusammen. Zusammen sind wir stark.“ Das Mehr an Miteinander mache die Menschen sensibler füreinander. Man erfahre mehr voneinander. Außerdem achteten Menschen auf die Ressourcen und auf die Möglichkeiten, die es vor Ort gibt.

„Es kann nicht mehr alles so bleiben, wie es einmal war. Vieles hat sich in der Zwischenzeit verändert. Es gilt darauf zu achten, was geht und was nicht mehr geht“, sagte der Pfarrer. „Abschiede gehören zum Leben, damit auch Neues entstehen kann.“ Für alle in der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau gelte es, aufeinander zu achten. „Auch die Seelsorgeeinheit trägt Verantwortung und Mitsorge für ihre Haupt- und Ehrenamtlichen. Dieses Aufeinander hören und achten ist ein Zeichen der Wertschätzung.“