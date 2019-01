Pfadfinder wählen neuen Kurat

Bei der vergangene Hauptversammlung der Pfadfinder St. Jakobus Pfullendorf im Bürgersaal der Stadt Pfullendorf haben die Mitglieder einen neuen Kurat gewählt. Bei der Veranstaltung hatten die Pfadfinder außerdem die Möglichkeit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Die Ereignisse im Jahr 2018 wurden aus der Perspektive jeder Stufe in kreativen Jahresrückblicken vorgestellt. Ergänzt wurden diese durch den Bericht der Vorstände, Sabrina Hirling und Patrick Mödinger, des Materialwarts, des Kassenwarts, des Pressewarts und des Bezirksvorstands. „Wir sprechen ein großes Dankeschön an alle ehrenamtlichen Leiter und Helfer aus und danken für die geleistete Arbeit. Ohne dieses Engagement wäre eine Jugendarbeit in diesem Rahmen nicht möglich“, so Sabrina Hirling, erste Vorsitzende.

Kurat unterstützt bei der Gestaltung von Gottesdiensten

Die Stammesversammlung wählte Johannes Schramm zum neuen Kuratoren. Ein Kurat ist der „geistliche Begleiter“ des Pfadfinderstammes. Er ist der Ansprechpartner für religiöse und spirituelle Fragen der Pfadfinder. Johannes Schramm unterstützt jedes Stammesmitglied darin, seinen individuellen Zugang zum Glauben zu finden. Der Kurat ist nach der Satzung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gleichberechtigtes Mitglied des Stammesvorstandes und unterstützt den Stamm unter anderem bei der Gestaltung von Gottesdiensten. Johannes Schramm übernimmt als Kurator eine tragende Aufgabe für die DPSG-Pfadfinder in Pfullendorf.

Johannes Schramm ist seit zweieinhalb Jahren katholischer Pastoralreferent in der Kirchengemeinde und kümmert sich von Beginn seiner Tätigkeit an um die DPSG-Pfadfinder. Er hat dabei immer ein offenes Ohr für jegliche Anliegen und unterstützt den Stamm seit jeher bei der Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten. Beim Friedenslichtgottesdienst wurde Johannes Schramm offiziell zum Kuraten ernannt. Er erhielt dafür im Gottesdienst seine eigene Kluft, das dazugehörige Halstuch und das Holzkreuz mit einer eingebrannten DPSG-Lilie. Im angelaufenen Jahr möchten die Pfullendorfer Pfadfinder zusätzlich zum regulären Programm, bestehend aus diversen Lagern, Wanderungen und Aktionen, an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend teilnehmen. In 72 Stunden werden deutschlandweit Projekte umgesetzt, dabei werden politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen.