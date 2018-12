Pfadfinder holen Friedenslicht nach Pfullendorf

Vertreter der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Pfullendorf (DPSG) haben das Friedenslicht aus Stuttgart nach Pfullendorf geholt. Am Sonntag, 23. Dezember, findet um 18 Uhr der diesjährige Aussendungsgottesdienst in der Pfullendorfer St. Jakobus Kirche statt. Dazu laden die DPSG-Pfadfinder aus Pfullendorf alle Interessierten herzlich ein. Der Gottesdienst wird von den Pfadfindern gestaltet. Auch in diesem Jahr wird es im Anschluss an den Gottesdienst wieder die Möglichkeit geben, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Hierzu können Kerzen gekauft oder mitgebrachte Laternen verwendet werden.

Das vom Österreichischen Rundfunk (ORF) zum 25. Mal nach Deutschland vergebene, in Jesu Geburtsstadt entzündete Licht, wird alljährlich am dritten Adventswochenende an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“.

Weltweites Symbol für Frieden

Mit dem Friedenslicht möchten die Pfadfinder ein weltweites Signal setzen und alle Menschen dazu motivieren, sich für den Frieden und für ein tolerantes Miteinander einzusetzen. Anschließend wird das Friedenslicht mit dem Zug in mehr als 30 Städte in Deutschland – darunter auch nach Stuttgart – gebracht und dort in zentralen Aussendefeiern an die Gruppen gegeben, die es zu Weihnachten in vielen regionalen und lokalen Aktionen an „alle Menschen guten Willens“ weiterreichen.

Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem und sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.

Gerade in diesem Jahr gewinnt das Licht aus einem Land, in dem die Hoffnung auf Frieden politisch vor neuen Wegen steht, an Symbolkraft. Auf seiner Reise nach Pfullendorf verbindet das Friedenslicht auf mehr als 3000 Kilometern verschiedene Nationen und Religionen, die alle von dem Wunsch nach Frieden geeint sind. Erneut wollen Pfadfinder mit dem Friedenslicht ein gemeinsames Zeichen setzen: Sie leisten aktive Friedensarbeit. Sie suchen den Dialog mit Menschen anderer Überzeugungen. Mit vielen Aktionen bekennen sie nicht nur ihren Glauben und ihre Überzeugung, sondern treten aktiv für Frieden und Gerechtigkeit ein. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem an „alle Menschen guten Willens“ wollen die rund 220 000 Pfadfinder in Deutschland ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.