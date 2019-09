Leichte Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Am oberen Tor erlitten. Eine aus der Straße "Am oberen Tor" kommende 41-jährige Autofahrerin fuhr in die Hauptstraße ein und übersah hierbei die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 39-Jährige. Es kam zur Kollision. Bei dem Unfall entstand Schaden von rund 1000 Euro.