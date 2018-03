Patrick Lindner verzaubert seine Fans

Schlagerstar Patrick Lindner hat am Samstag die Premiere seiner Tournee „Gefühle der Heimat, die schönsten Lieder“ in Pfullendorf gefeiert. Rund 250 Gäste und Fans feierten mit dem Publikumsliebling einen gebührenden Auftakt in der Stadthalle. Mit dem erfolgreichen Schlagersänger aus München präsentierten das Männerquintett „Stimmen der Berge“ und Sängerin „Rina“ ihre Lieder. Dominik Schnabel aus Oettingen machte seiner Tanja Mairoser auf der Bühne einen Heiratsantrag.

Ein buntes Programm aus Volksmusik, Schlager, A-Capella-Gesang und etlichen Evergreens verzauberte am Samstagabend die Stadthalle und füllte die Herzen der Zuhörer mit purer Freude und Glück. Viele Fans jubelten ihren Idolen zu, stimmten in den Gesang mit ein, klatschten oder schunkelten zu den vielen bekannten Liedern beim Auftakt der sechswöchigen Tournee durch Baden-Württemberg. „Ich bin ein großer Fan der Stimmen der Berge“, erklärte Tanja Mairoser aus Muhr, die für ihre Lieblingsgruppe eine Strecke von rund 265 Kilometern auf sich genommen hat. Sie staunte nicht schlecht, als Benjamin Grund, Tenorsänger des Quintetts, ihren Freund Dominik Schnabel zur Verkündung einer frohen Botschaft auf die Bühne holte. „Willst du mich heiraten“, fragte der junge Straßenbauer seine Angebetete. Ohne sie könne er sich ein Leben nicht mehr vorstellen, meinte Schnabel.

Das Lied „Ewige Liebe“ stimmten die passionierten Sänger nach dem „Ja“ von Tanja Mairoser für das verliebte Paar auf der Bühne an. Das Publikum freute sich mit den beiden und genoss das wohlklingende und den Ohren schmeichelnde Liebeslied, gesungen von den Tenören Benjamin Grund, Stephan Schlögl, Thomas A. Gruber, dem Bass Simon Käsbauer und dem Bariton Daniel Hinterberger.

Seit fast drei Jahrzehnten dabei

Allesamt haben die „Stimmen der Berge“ als Regensburger Domspatzen ihre Sangeskarriere begonnen und stehen bereits seit 2014 als Männerquintett im Rampenlicht. Mit wunderschönen Stimmen machten die ausgebildeten Sänger ihren Gästen Lieder wie „La Pastorella“, „La Montanara“ das „Kufsteinlied“ und „Blau blüht der Enzian“ zum Geschenk. A Capella sang das Männerquintett „Bayernland“ und berührte damit die Herzen der Zuschauer, die sich gleich einen Nachschlag wünschten.

Als Ersatz für die angekündigte und an Grippe erkrankte Liane, intonierte Sängerin Rina aus Achern schöne Melodien und Schlager von Helene Fischer. „Erst ein Abend zuvor habe ich die Anfrage erhalten und gleich zugesagt“, erklärte die sympathische Sängerin mit russischen Wurzeln, die mit bürgerlichen Namen Irina Späth heißt. Für die Courage und ihren schönen Gesang mit lieblicher Stimme konnte wohl jeder im Publikum der kurzfristig eingesprungenen Verwaltungsfachangestellten die kleinen Texthängerchen wohlwollend verzeihen.

Profi sorgt für gute Laune

Als absoluter Profi und Entertainer sorgte Patrick Lindner ohne Unterbrechung für gute Laune. Natürlich präsentierte der Schlagersänger das Lied der ersten Stunde „Die kloane Tür zum Paradies“. Mit diesem Lied hatte vor 29 Jahren die kometenhafte Karriere des inzwischen 57 Jahre alten Müncheners begonnen. Mit „Anna Lena“, „Gefühl ist eine Achterbahn“ und „Ich hätt’ dich sowieso geküsst“ brachte er Songs dar, die Harmonie, Gemütlichkeit und einfach pure Freude an schöner Musik vermitteln. Das ließ die Halle schier überschäumen. Ganz besonders gut kam sein aktueller Schlager „Baby Voulez Vous“ bei den Zuschauern an, den er mit Schlagersängerin Nicki eingesungen hat, dem „bayrischen Cowgirl“. An diesem Abend sang er es solo. Mit Liedern des im Juli 2017 verstorbenen Chris Roberts und des im Februar 2011 verstorbenen Peter Alexander erinnerte der Sänger an große Künstler vergangener Jahre. Immer wieder forderte das Publikum nach rund zwei Stunden volkstümlicher Melodien Zugaben. Nach lang anhaltendem Beifall sangen alle Akteure des Abends gemeinsam „Sierra Madre“ von Komponist Ronny und lieferten einen krönenden Abschluss zur gelungenen Premiere.