Paare bereiten sich auf die Hochzeit vor

„Ein Tag für uns“ - unter diesem Titel hat es im Pfarrheim Pfullendorf-Denkingen einen Vorbereitungskurs auf die kirchliche Trauung gegeben. Der Kurs ist die zweite Säule der kirchlichen Ehevorbereitung im Erzbistum Freiburg und ergänzt damit das Traugespräch mit dem Pfarrer, erklärt das katholische Dekanat Sigmaringen-Meßkirch in einer Pressemitteilung.

Vier Brautpaare aus der Region haben an der Veranstaltung teilgenommen. Dekanatsreferent Frank Scheifers und das Ehepaar Sophia und Michael Bartella begleiteten die Paare durch den Tag. Dabei setzten sich die Brautpaare damit auseinander, was sie sich bei der kirchlichen Trauung versprechen und was das für das gemeinsame Leben bedeutet.

Die offene Atmosphäre sowie die Mischung aus Impulsen und Informationen sei von den Paaren sehr positiv erlebt worden.