Opel-Fahrer verursacht Unfall

Drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 7. August, gegen 11 Uhr auf der L 195. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war ein 28-jähriger Opel-Fahrer auf der Landstraße von Aach-Linz kommend in Richtung Herdwangen gefahren.

Beim Überholen eines Lastwagens erkannte er sehr spät einen entgegenkommenden 32-jährigen VW-Fahrer, versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit dem Lastwagen und dem entgegenkommenden VW. Der 32-jährige VW-Fahrer wurde nach rechts in das Bankett abgewiesen, beschädigte einen Leitpfosten und verursachte Flurschaden. Bei dem Unfall blieben die Autofahrer unverletzt.