Oliver Schraut übernimmt Vorsitz des Alpenvereins

Die Mitglieder der Sektion Pfullendorf im Deutschen Alpenverein (DAV) haben bei ihrer Hauptversammlung am Mittwochabend Oliver Schraut zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dieser tritt damit in die Fußstapfen von Jürgen Heim, der bereits vor zwei Jahren ankündigte, sich aus Altersgründen zurückzuziehen.

Mit mehr als 1600 Mitgliedern ist der DAV der größte Verein in Pfullendorf. Dieser wird in den kommenden zwei Jahren von Oliver Schraut geführt. Dessen Wahl sei ein „sehr guter Vertrauensbeweis“, sagte Wahlleiter Markus Schenzle, der dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden zu dessen Wahl an die Spitze gratulierte. Zuvor hatte Jürgen Heim noch einmal seine Entscheidung begründet, nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren. „Nach 13 Jahren als Vorsitzendem und zuvor zwölf Jahren als Stellvertreter ist es an der Zeit, der jüngeren Generation Platz zu machen“, sagte er.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde einstimmig Fabian Tews gewählt, der Oliver Schraut bei seiner Arbeit in Zukunft unterstützen wird. Stefanie Seeger bleibt dem Verein als Schriftführerin erhalten. Als Tourenwart folgt Bertram Groß auf Oliver Schraut. Roland Straub übernimmt die Leitung der Mountainbike-Abteilung, die im vergangenen Jahr nur vorübergehend vergeben werden konnte. Damals waren bis auf den Vorsitzenden und die Schriftführerin sämtliche Vorstandsposten neu vergeben worden. Die bisherigen Funktionäre stellten sich fast vollständig wieder zur Verfügung und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Seit ihrer Gründung hat die DAV-Sektion Pfullendorf einen enormen Aufschwung genommen und sich zum mitgliederstärksten Verein der Stadt entwickelt. Der Anteil von Männern und Frauen ist nahezu ausgeglichen, wobei die 41- bis 60-Jährigen die größte Gruppe ausmachen.

Jürgen Heim wird Beisitzer

„Mit meinem Engagement habe ich versucht, diese Entwicklung mitzutragen und das Vereinsleben erfolgreich zu gestalten“, sagte Jürgen Heim. „Ich werde die Sektion auch weiterhin als aktives Mitglied unterstützen.“ Das ließ sich der Vorstand nicht zweimal sagen – und wählte Heim umgehend für ein Jahr zum Beisitzer für allgemeine Vereinsangelegenheiten.

Bürgermeister Thomas Kugler würdigte das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit von Jürgen Heim für den Alpenverein. Kugler bezeichnete ihn als „ruhmreiche Ausnahme“ und erwähnte auch die 54 Hüttenputz-Aktionen im Haus Don Bosco in Au (Bregenzerwald). Von diesen habe Jürgen Heim während seiner Mitgliedschaft keine einzige ausgelassen. Der Bürgermeister dankte dem scheidenden Vorsitzenden auch im Namen der Stadt für seinen unermüdlichen, jahrzehntelangen Einsatz. „Der DAV ist ein Super-Verein, der immer am Ball ist“, sagte Kugler. „Der Vorstand hat an sich selbst höchste Anforderungen gestellt. Damit unterliegt die Vereinsarbeit natürlich auch einer hohen Verantwortung.“