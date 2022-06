Oldie-Computer-Stammtisch in Aach-Linz

Wie oft wird der eigene Computer gepflegt? Das wird Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus seinen Gäste beim nächsten Treffen fragen und zahlreiche Tipps und Tricks dazu erläutern, aber vor allem auch vor unsinnigen Aktionen warnen. Beweise dafür hat er der Nachhaltigkeit wegen mit Bildern protokolliert.

Weitere Hilfen rund um PC, Tablet, Chromebook, Smartphone und das Internet bietet Kraus in seinem „OSOS“ (Oldie´s-Senioren-Online-Speicher), diesen hat er in den vergangenen Wochen optimiert, damit auch immer die neuste Version seiner vielseitigen Anleitungen zu Verfügung steht. Die Daten dazu befinden sich auf einem deutschen Server und der Zugang ist durch ein Passwort geschützt, welches nur registrierte Stammtischteilnehmer erhalten. Kraus empfiehlt dabei schon jahrelang „PApps statt APPs“, d. h. die Nutzung „portabler Tools“ die meist werbefrei, ohne Installation, Anmeldung, Registrierung und nur auf dem lokalen Rechner arbeiten. Dadurch können viele berechtigungshungrige und wissbegierige Windows-APPS vermieden werden.

Ausgetauscht werden dann die Erfahrungen zum letztmaligen Schwerpunkt-Thema „Angebote & Handel im Internet“. Neueste Infos zu den aktuellen Windows- und Browser-Updates und die Fragen der Stammtisch-Teilnehmer ergänzen den Vormittag. Wer selbst noch Fragen, Wünsche oder Probleme hat, kann diese vorab per Mail drOldie@web.de oder telefonisch unter 07570 / 13 58 direkt beim Helfer melden. Der Computer-Stammtisch findet am Freitag, 10. Juni, von 9.30 bis 11.45 Uhr im TSV-Heim in Aach-Linz statt.