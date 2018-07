Ochsenburger und Bauernhof-Eis verführen zum Schlemmen

Ein ehemaliger Schweinestall, hübsch dekoriert mit historischen landwirtschaftlichen Geräten, rot karierten Tischdecken und kleinen Feldsträußchen auf den Tischen, einem Küchenbüffet aus Uromas Zeiten und einem Holzherd, wie er vor ewigen Zeiten in den Küchen stand, das ist das Ambiente, in dem Josef und Renate Joos ihre Gäste bewirten. Noch ist es keine Gastronomie, aber unter dem Label „Leckeres vom Bauernhof“ öffnet der „Schlemmerstall Joos“ ab und an seine Pforten und dann wird gebruncht. Eine Ausschreibung braucht es schon lange nicht mehr für die fünf oder sechs Veranstaltungen im Jahr, sie gelten als Geheimtipp und sind in der Regel lange vorher ausgebucht. Die Familie Joos schmiedet deshalb Pläne: Aus dem früheren Stall, einem separaten eingeschossigen Gebäude im Ensemble des landwirtschaftlichen Anwesens, soll ein richtiges Café mit regelmäßigen Öffnungszeiten werden. Die Baugesuche sind bereits eingereicht, wenn alles klappt, wird schon bald mit den notwendigen Umbauten und Renovierungen begonnen.

Hungrig stehen die rund 50 Gäste beim sonntäglichen Brunch in Reute garantiert nicht von den Tischen auf. Was das Büffet zu bieten hat, lässt ahnen, dass die Familie minimum zwei schlaflose Nächte hinter sich hat, in denen die Speisen zubereitet, gekocht, gebacken und angerichtet wurden. Zunächst wird gefrühstückt: Selbstgebackenes Brot und Hefezopf, Säfte und Marmeladen aus eigenen Früchten in gewaltiger Auswahl, Wurst und Käse aus eigener Produktion, Honig vom Nachbarn, Milch von den eigenen Kühen, Habermus, Eier in verschiedenen Zubereitungsvarianten, Joghurt und Bratkartoffeln, dazu Kaffee oder Tee in großen Kannen. Die Gäste lassen es sich schmecken. Renate Joos wuselt ständig in den Kühlraum, um leere Schüsseln und Platten gegen volle einzutauschen, während sich ihr Mann um das Wohl der Gäste kümmert, neuen Kaffee aufsetzt und das gebrauchte Geschirr wegräumt. Zum Plaudern haben die beiden zwar kaum Zeit, trotzdem halten sie inne, um freundlich Fragen zu beantworten.

Der erste Hunger ist gestillt, die Kaffeetassen geleert, als Josef Joos zur Hofbesichtigung einlädt. Ein kleiner Spaziergang tut jetzt gut. In den Stall führt Joos seine Gäste, lässt sie einen Blick auf die großen Weiden und in den Garten werfen, erklärt den Melkstand und zeigt die Milchkammer, dann geht es in den Raum, in dem das „Bauernhof-Eis“ hergestellt wird und schließlich noch in den kleinen Hofladen. Die Kinder der Gäste spielen derweil im Freien, auf einem Bauernhof gibt es schließlich immer etwas zu entdecken.

Heinzelmännchen sind derweil im „Schlemmerstall“ am Werk. Alles, was ans Frühstück erinnert, wird weggeräumt, denn jetzt ist es Zeit für das Mittagessen. In einem riesigen Topf köchelt Tomatensuppe, natürlich mit Tomaten und Kräutern aus dem eigenen Garten, vor sich hin. In der Mitte des Raumes biegt sich der Tisch unter Unmengen von Salatschüsseln, Bauernbratwürste und Ochsenburger verbreiten einen verlockenden Duft, zu selbstgemachten Spätzle schöpfen die Gäste Ochsenfetzen in einer leckeren Soße. Und auch danach ist noch nicht Schluss mit dem Schlemmen, denn jetzt holt Josef Joos die Eispyramide. Bunt wie die verschiedenen Eissorten sind die vielen Kugeln arrangiert und mancher Gast hat für diesen süßen Nachtisch extra noch ein bisschen Platz im Magen übrig gelassen. „Möchte noch jemand Eis, ich habe noch eine zweite Pyramide vorbereitet“, fragt Josef Joos in die Gästerunde. Nur Kopfschütteln gibt’s als Antwort. Jetzt ist Schluss, jetzt passt wirklich nichts mehr hinein.

„Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen“, verabschieden Renate und Josef Joos jeden einzelnen ihrer Gäste mit einem Händedruck. Eine ältere Frau, die von Verwandten zum Brunch eingeladen worden war, staunt: „Ich habe gar nicht gewusst, dass es das hier gibt, das ist ja richtig toll.“ (stt)