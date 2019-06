Oberst organisiert Stadtfest – Bürgermeister den Tag der Bundeswehr

Mit ganz neuen Aufgaben haben sich Bürgermeister Thomas Kugler und Oberst Albrecht Katz-Kupke, Kommandeur des Ausbildungszentrums spezielle Operationen, am Donnerstag beschäftigen müssen. Die beiden nahmen einen Jobtausch vor und begaben sich für einen ganzen Tag an den Arbeitsplatz des jeweils anderen.

„Um die Verbundenheit der Stadt mit der Garnison zu zeigen“, wie Bürgermeister Kugler bei der Übergabe auf dem Marktplatz sagte – aber vor allem, um auf den Tag der Bundeswehr hinzuweisen, zu dem das Ausbildungszentrum am Samstag, 15. Juni, einlädt. Eine Großveranstaltung, zu der bis zu 20 000 Menschen in der Kaserne erwartet werden, wie Kugler am späteren Vormittag bei einer Dienstbesprechung zum Ablauf erfuhr. Sein Tag beinhaltete nicht nur den regulären Ablauf mit Morgenlage und verschiedenen Dienstaufsichten, sondern auch eine Einweisung in die Infrastruktur oder Informationen zu den „Military Games des Conseil International du Sport Militaire“ (CISM), einer der größten Sportorganisationen der Welt.

Oberst Katz-Kupke lernte derweil bei einer Besichtigungstour die städtischen Einrichtungen kennen. Auch er beschäftigte sich mit einem Mega-Event, das bereits seine Schatten wirft, nämlich dem 800-jährigen Jubiläum der Stadt im nächsten Jahr.

Mira Krane vom Stadtmarketing informierte den „Ersatzbürgermeister“ über die geplanten Veranstaltungen unter dem Motto „Mein Pfullendorf“ – darunter über das ganze Jahr hinweg verschiedene Kulturschwerpunkte, eine neue Erlebnis-Stadtführung und als Höhepunkt das dreitägige Altstadtfest Mitte Juni 2020: Eine Lichternacht am Freitag, ein gemütliches Fest der Begegnung und am Sonntag das große Seifenkistenrennen stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung.

Oberst schaut sich Seifenkisten an

Zur Veranschaulichung begleitete Krane den Oberst in die Kinder- und Jugendkunstschule, wo Leiter Till Schilling und sein Dozent Hansjörg Beck das Seifenkistenprojekt näher erklärten.

Seit 2017, so erklärte Schilling, laufe die Aktion, die vom Förderprogramm „Landaufschwung“ und großzügigen Sponsoren aus der einheimischen Wirtschaft unterstützt wird. In einer offenen Werkstatt entstanden mit Kindern und Jugendlichen bisher etwa 40 Seifenkisten. Wie unterschiedlich, fantasievoll und technisch ausgeklügelt die Gefährte ausfallen, konnten Albrecht Katz-Kupke und Mira Krane gleich an einigen Exemplaren, an denen derzeit in der Kinder- und Jugendkunstschule gebaut wird, sehen. Und natürlich ließ es sich der Oberst nicht nehmen, mit Schilling und Beck über Lenk- und Bremssysteme zu fachsimpeln.

Die Schönheit des Fahrens

Das Seifenkistenrennen wird in der Aftholderberger Straße ausgetragen, so Krane. Eine Straße mit kräftigem Gefälle und Kurven, die die Fahrer vor Herausforderungen stellen. Damit alles sicher abläuft, wird das Rennen in Kooperation mit dem Verband Deutsches Seifenkisten Derby organisiert und durchgeführt. „Die Seifenkisten müssen Standards erfüllen, damit sie an den Start gehen können“, so Till Schilling. Ihm geht es allerdings weniger um Geschwindigkeit, sondern auch um „die Schönheit des Fahrens“.

„Die Seifenkisten sind nicht nur Rennkisten, sondern auch Hingucker“, ergänzte Hansjörg Beck. Deshalb werden neben den klassischen Rennen auch freie Rennen, bei denen die Zuschauer die Fahrzeuge bestaunen können, durchgeführt. „Wir wollen alle ermutigen, Seifenkisten zu bauen“, hoffen die beiden, dass sich möglichst viele Bürger jeden Alters an dem Rennen beteiligen.