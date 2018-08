Norbert Hübschle folgt auf Gemeinderat Alfons Häusler

In der Fraktion der Unabhängigen Liste (UL) im Walder Gemeinderat gibt es einen Wechsel: Alfons Häusler scheidet aus beruflichen Gründen aus. Sein Nachfolger wird Norbert Hübschle.

In ihrer Sitzung am Dienstag bewilligten die Walder Gemeinderäte einstimmig das vorzeitige Ausscheiden ihres Walbertsweiler Ratskollegen Alfons Häusler. Dieser war 2009 erstmals in den Rat gewählt worden. 2014 wurde er mit klarem Ergebnis im Amt bestätigt. Seinen Wunsch, das Gremium zu verlassen, begründete er damit, dass er beruflich häufig im Ausland weilt und deshalb schon etliche Sitzungen versäumte.

In Zukunft würden sich die Auslandsaufenthalte noch weiter häufen, schreibt der 45-Jährige, der in einem schweizerisch-deutschen Unternehmen als Technischer Betriebswirt arbeitet, in seinem Antrag. Damit könne er das Amt als Gemeinderat nicht mehr so verlässlich ausfüllen, wie er es sich wünsche.

Nicht nur Clemens Veeser, der für die Fraktion sprach, drückte sein „sehr großes Bedauern“ über das Ausscheiden Häuslers aus, sondern auch Bürgermeister Werner Müller. „Ich habe Sie als engagiertes, sehr sachlich orientiertes Ratsmitglied kennen gelernt, aber auch als jemanden, der durchaus kritisch nachfragen und Denkanstöße geben konnte“, sagte der Bürgermeister. Außerdem lobte er: „Sie haben sich nicht nur auf Ihren Ortsteil fixiert, sondern nicht aus den Augen verloren, dass wir eine Zehn-Dörfer-Gemeinde sind.“ Bedauerlich sei, dass Alfons Häusler schon so jung ausscheide, sagte Werner Müller. Denn es hätte noch eine lange Tätigkeit als Gemeinderat folgen können. Es stehe ihm aber natürlich offen, sich zu einem anderen Zeitpunkt wieder um ein Mandat zu bewerben. Das letzte Wort gehörte Häusler selbst. „Es waren lehrreiche Jahre und ich werde die Arbeit im Gremium vermissen“, sagte er.

Als Nachfolger nimmt Norbert Hübschle aufgrund der Stimmenzahl bei der letzten Wahl ab der nächsten Sitzung Häuslers Platz im Gremium ein. Der 53-jährige Landwirt aus Reischach wird bereits zum dritten Mal Mitglied des Gemeinderats. „Die Vorprüfung der Gemeinde hat keine Hinderungsgründe festgestellt“, sagte Werner Müller.