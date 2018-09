Neuzugänge an der Kasimir-Walchner-Schule

An der Kasimir-Walchner-Schule in Pfullendorf sind dieses Mal acht neue Erstklässler in die beiden Unterstufenklassen eingeschult worden. Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen Karin Thoma, Franziska Hepp und den Mitschülern verbrachten die Erstklässler eine Schulstunde im Klassenzimmer, während die Eltern Kaffee und Gebäck im Schülercafé angeboten bekamen.

Die neuen Erstklässler werden jahrgangsgemischt mit den Mädchen und Jungen der zweiten und dritten Klasse unterrichtet. Insgesamt zählt die Unterstufe 20 Kinder. Gemeinsam hatten die Schüler der Unterstufe die Einschulungsfeier am Freitag mitgestaltet. Begrüßt wurden die neuen Mitschüler mit einem englischen Lied. Anschließend folgte ein kleines Theaterstück zum Bilderbuch „Frederick“. Schulleiterin Alexander Keinath hieß die neuen Schüler mit der Geschichte „Die Buchstabenhexe“ willkommen.

Bei der Kasimir-Walchner-Schule in Pfullendorf handelt es sich um eine Schule für Kinder und Jugendliche, die einer besonderen Förderung bedürfen. Die Einrichtung versteht sich als Angebotsschule, in der im Lernen beeinträchtigte Kinder sonderpädagogisch individuell gefördert und für das Leben stark gemacht werden.