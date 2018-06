Neues Kieswerk nimmt 2016 den Betrieb auf

In seinen 35 Jahren beim Kieswerk Müller hat Geschäftsführer Norbert Schmid fast die Hälfte der 80-jährigen Unternehmensgeschichte hautnah miterlebt. Seit drei Jahren begleitet die Geschäftsführung die Firma bei einem wahrlich nicht alltäglichen Projekt: Vom Standort an der Überlinger Straße zieht das Kieswerk einige Hundert Meter Richtung Westen. Die ersten Etappen haben Norbert Schmid und seine Mitarbeiter inzwischen erfolgreich absolviert: Das neue Verwaltungsgebäude steht, die neuen Anlagen sind ebenfalls fertig. Zum Beginn der Bausaison 2016 sollen sie den Betrieb aufnehmen. Abgeschlossen ist das Mammut-Projekt aber noch lange nicht.

„Wir liegen voll im Zeitplan. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Probeläufe am neuen Standort starten“, sagt Norbert Schmid. Aus technischen Gründen könnten die alten und die neuen Anlagen nicht parallel laufen. Wann genau das bereits fertige Rundkieswerk, das den Kies wäscht und sortiert, in Betrieb genommen wird, hängt vom Wetter ab. „Erfahrungsgemäß beginnt die Bausaison zwischen Mitte und Ende März“, sagt Schmid.

Ein Vorteil der neuen Anlagen besteht darin, dass Lastwagen nicht mehr direkt unter die Silos fahren müssen, um den gewünschten Kies aufzuladen. Stattdessen gibt es eine zentrale Ausgabestelle, zu der das passende Material mit Förderbändern transportiert wird. „Durch eine automatische Fahrzeugerkennung wird auch das Beladen frühmorgens und spätabends möglich“, sagt Norbert Schmid. Sind die Lastwagen beladen, fahren sie weiter auf eine Waage und – je nach Bedarf – durch eine spezielle Reifenwaschanlage.

Weniger Lastwagenverkehr

Bereits fertig ist das Verwaltungsgebäude, in dem ein Lager, eine Werkstatt, Sanitärräume und Büros für das Wiegepersonal untergebracht sind. Die Arbeitsplätze der beiden Dispositionsmitarbeiter wurden von Ostrach nach Pfullendorf verlegt. Das ebenfalls neue Betonwerk in direkter Nachbarschaft soll in Zukunft direkt mit einem Förderband beliefert werden. „Der Transport der Fracht mit Lastwagen wird damit überflüssig“, sagt Norbert Schmid.

Ein weiteres Förderband befindet sich in einem Tunnel unter dem Kreisverkehr in Gaisweiler, am Rand der etwa vier Hektar großen neuen Werksfläche. Auf diesem Weg kann der Kies vom neuen Abbaugebiet westlich des Heudachsees und südlich der Stockacher Straße direkt zum Werk transportiert werden – sobald dieses den Betrieb aufgenommen hat. Der Trockenabbau im neuen Abbaugebiet läuft seit etwa einem Jahr. Geht der Umzug des Kieswerks wie geplant über die Bühne, könnte der Nassabbau in rund zwei Jahren ebenfalls starten.

Bis dahin sollen die alten Gebäude am bisherigen Standort längst abgerissen sein. „Vermutlich kann es im Februar oder März kommenden Jahres losgehen. Als erstes werden die Werkstatt und das Lager abgebrochen“, sagt Norbert Schmid. Das derzeitige, etwa sechs Hektar große Firmengelände will das Kieswerk kontinuierlich zurückbauen. Auf dem Gelände will die Stadt Pfullendorf in den kommenden Jahren einen Campingplatz errichten. Auch die Zufahrt zum Kieswerk soll, wenn der Betrieb am neuen Standort läuft, anders geregelt werden. Erreichbar ist die Anlage dann über die bereits fertiggestellte neue Zufahrt an der Meßkircher Straße.