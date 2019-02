Neues Buch würdigt die Bedeutung des Pfullendorfer Spitalfonds

Bei einer Feierstunde mit knapp 200 Besuchern hat die Stadt Pfullendorf am Sonntag, 24. Februar, die druckfrische Chronik des Spitalfonds Pfullendorf mit dem Titel „Im Dienst am Nächsten“ vorgestellt. Das Interesse der Bevölkerung war so groß, dass die Veranstaltung kurzfristig von der Stadtbücherei in den Rats- und Bürgersaal verlegt werden musste.

Anlässlich der 750-Jahr-Feier des Spitalfonds sei die Idee geboren worden, die Geschichte des für die Stadt so bedeutenden Spitalfonds aufzuarbeiten und als Buch herauszubringen, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler in seiner Begrüßung. Es sei wichtig, diese segensreiche Einrichtung zu würdigen und zu dokumentieren. In akribischer wissenschaftlicher Kleinarbeit hätten Kreisarchivar Edwin Ernst Weber und seine Mitautoren, die Historiker Peter Schramm, bis zu seiner Pensionierung Schulleiter des Staufer-Gymnasiums, Casimir Bumiller aus Freiburg und Ludwig Ohngemach aus Ehingen, die Geschichte des Spitalfonds erforscht. Mehr als zehn Jahre habe es gedauert, bis nun ein „gut lesbares Buch“ entstanden sei.

Ursprünglich war das Spital eine fromme Stiftung von Wohlhabenden und Adligen für Bedürftige, Kranke, Kinder und Alte. Sie erhofften sich durch ihre Spende und das Gebet derer, die Hilfe erhielten, Gottes Gnade und die Aufnahme in den Himmel. Vom guten Wirken des Spitalfonds, in dessen Besitz sich in den besten Zeiten 100 Hofgüter und mehr als 1100 Hektar Land befanden, zeugen noch heute karitative Einrichtungen wie das Krankenhaus, das Pflegeheim oder der Obertor-Kindergarten. Allerdings, da ließen die Historiker in ihren Ansprachen keinen Zweifel, bediente sich auch die Stadt über Jahrhunderte aus dem Vermögen des Spitals. „Das Spital war oft die Geldschatulle der armen Stadt Pfullendorf“, sagte Kugler.

Nicht nur die Ratsherren der Freien Reichstadt in der Vergangenheit langten in die Kasse des Spitals, auch noch im letzten Jahrhundert, beispielsweise als in Pfullendorf Platz für Industrieansiedlungen oder die Bundeswehr gebraucht wurde, kamen die Ländereien des Spitals gerade recht. Trotzdem konnte einiges spitälisches Vermögen bis zur Gegenwart erhalten bleiben. „Wir sind dem Spitalfonds verpflichtet“, sagte Kugler. Und: „Wir stehen hinter dieser guten frommen Einrichtung, wir möchten, dass das Spital auch in Zukunft eine Existenz hat.“

Mustergültige Geschichtsstunde

Nach den Ansprachen erlebten die Besucher eine mustergültige Geschichtsstunde. Edwin Ernst Weber, Peter Schramm und Ludwig Ohngemach ließen die Geschichte des Spitals, das zu den wohlhabendsten frommen Stiftungen Südwestdeutschlands zählte, kurzweilig Revue passieren.

Dessen Ländereien reichten weit über Pfullendorf hinaus. Einst gehörten sogar Weinberge am Bodensee dazu. Sie berichteten vom ersten Spital, das den gesamten Gebäudekomplex des „Kaiser“ am Marktplatz umfasste, vom Neubau im vorletzten Jahrhundert, dort wo heute das Alten- und Pflegeheim untergebracht ist, und vom neuerlichen Krankenhausbau in den 1960er-Jahren. „Das Spital war von herausragender wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Bedeutung“, sagte Weber.

Peter Schramm referierte über die grundlegenden Veränderungen, die das Spital in den letzten 200 Jahren erfuhr. Aus der Anstalt für Arme, Alte und Kranke sei mehr und mehr eine Einrichtung mit staatlichen Strukturen geworden, die der Stadtverwaltung unterstellt gewesen sei. „Die Stadt war bis Mitte des 20. Jahrhunderts auf das Spital angewiesen“, sagte Schramm. „Immer war das Spital da, wenn die Stadt kein Geld mehr hatte.“ Ludwig Ohngemach informierte über die Entstehungsgeschichte der Reichsstadt-Spitäler und deren Entwicklung im Lauf der Jahrhunderte.

„Pfullendorf ist eines der wenigen Spitäler, die heute noch an einem Krankenhaus beteiligt sind“, sagte er. Für Verleger Armin Gmeiner vom gleichnamigen Verlag in Meßkirch war das Buch „eine freudige Herausforderung“, denn für ihn und das Autorenteam stand fest: „Das Buch soll so lebendig sein, wie das Spital selbst: ein unterhaltsames Stück Regionalgeschichte.“

Musikalisch umrahmt wurde die Buchpräsentation von Simone Graf an der Flöte und Christoph Betz an der Gitarre. Beim anschließenden Stehempfang hatten die Besucher viel Gelegenheit, sich über das Gehörte auszutauschen oder ein Buch zu erwerben, das die Autoren bereitwillig signierten.