Neues Brunnenfest-Konzept bewährt sich

Mit einem neuen Konzept hat der Gesangverein Pfullendorf am Sonntag das Brunnenfest bewältigt, das zu einem vollen Erfolg wurde. In der Mittagszeit gab es auf dem Marktplatz kaum einen freien Platz und auch zur Kaffeezeit und abends zum Wurstsalatessen waren die Tische dicht besetzt.

„Kein Kaiser, kein Endres.“ Das war laut Schriftführerin Monika Bühler in diesem Jahr das größte Problem für den Gesangverein. Das Wirte-Ehepaar Sonja und Paul Woerz vom „Deutschen Kaiser“ hatte sein Lokal bisher am Brunnenfestsonntag geschlossen und stellte die Infrastruktur des Gasthauses mit Küche, Kühlräumen und Toiletten für das Brunnenfest zur Verfügung. Mit der Schließung des Wirtshauses Ende Mai entfiel diese Infrastruktur. Der bei den Gästen beliebte Kassler-Braten kam bisher von der Metzgerei Endres, die Ende Februar ihre Pforten geschlossen hatte. Außerdem stellte sich zunehmend die Frage, wie die viele Arbeit mit den älter werdenden Sängerinnen und Sängern bewältigt werden soll. Als Verstärkung beim Bedienen konnten zwar schon in den vergangenen Jahren Helfer vom Turnverein rekrutiert werden, aber es blieb trotzdem noch viel zu tun.

Wie Monika Bühler berichtete, wurden verschiedene Lösungs- und Serviervorschläge überprüft und schließlich das Angebot der Metzgerei Walk in Sauldorf als ideal befunden. Dazu gehörte, dass die Familie Walk, die den Vorstand mit Flexibilität und Einfallsreichtum beeindruckte, aus ihrer Catering-Küche Spießbraten, Maultaschen, Kartoffelsalat und den Wurstsalat fertig lieferte. Brat- und Currywurst und Pommes wurden von den Mitgliedern auf dem Marktplatz gegrillt und frittiert und gegen Selbstbedienung ausgegeben. Das umfangreiche Kuchenbüfett betreuten, wie schon in der Vergangenheit, einige Frauen des Chors.

Toiletten im Bürgerbüro

Nicht nur bei der Logistik, auch bei den Aufbauten gab es Erleichterungen: Statt der aufwändigen Holzkonstruktion, die bisher direkt vor dem Eingang des „Deutschen Kaisers“ aufgebaut war, wurden beim Eingang zum Bürgerbüro zwei getrennte, leicht aufzubauende Zelte aufgestellt: eines für die Ausgabe von Kaffee, Kuchen und Getränken und eines für den Grill und die Essensausgabe. In einem dritten Zelt gab es die Speisen- und Getränkebons. Der Zugang zum Bürgerbüro, dessen Toiletten geöffnet waren, blieb frei.

Die Musiker – zum Frühschoppen und zur Mittagessenszeit unterhielt die Stadtmusik, anschließend die Otterswanger Musikanten – hatten ihren Platz direkt vor dem ehemaligen Eingang zum „Kaiser“. „Für uns fast besser als früher“, sagte Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr. „Denn wir haben hier mehr Schatten.“ Auch für die Besucher war die neue Anordnung angenehm, denn die Tische und Bänke waren nicht so dicht angeordnet worden wie in den vergangenen Jahren, sodass es ein leichteres Durchkommen gab.

Ob es im kommenden Jahr wieder ein Brunnenfest gibt, wollte Monika Bühler am Sonntag noch nicht bestätigen. „Wir werden jetzt erst einmal Bilanz zu diesem ersten Versuch mit dem neuen Konzept ziehen“, sagte die Schriftführerin. Für das nächste Jahr wolle der Verein sich dann noch einmal Gedanken machen.