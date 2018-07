Neuer Parkplatz soll bis Ende des Jahres fertig werden

Der Pfullendorfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Bauarbeiten für einen Parkplatz zwischen dem neuen Hotel und dem Linzgau-Center in der südlichen Innenstadt vergeben. Den Zuschlag bekam die Firma Strobel, die ein Angebot über knapp 481 000 Euro eingereicht hatte. Noch in diesem Jahr soll der öffentliche Parkplatz fertig werden. Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung im Juni hatte Bürgermeister Thomas Kugler mitgeteilt, dass dort später keine Gebühren erhoben werden sollen.

Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter stellte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Planung vor. Demnach sollen nun keine geraden, sondern schräg angeordnete Parkbuchten entstehen. Nicht nur, dass Autofahrer in diese leichter einfahren können: Durch die effektivere Ausnutzung der Fläche stehen 66 Parkbuchten zur Verfügung – vier mehr als bei einer geraden Anordnung. Hinzu kommen vier Behindertenparkplätze. Diese werden 3,50 Meter breit sein, die regulären Plätze 2,70 Meter. Neben den reinen Parkbuchten sind Grünstreifen und eine Betontreppe geplant. Diese würde eine Verbindung zur Moschee an der Bergwaldstraße schaffen.

Die Bauarbeiten für das benachbarte Hotel hatten im September vergangenen Jahres begonnen. „Zurzeit peilen wir eine Inbetriebnahme Ende dieses Jahres an“, sagte Bauherr Eberhard Riedmüller der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag. Der genaue Termin könne sich zurzeit aber noch um einige Wochen nach vorne oder nach hinten verschieben.