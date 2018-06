Neuer Leiter bringt das Kunstkarussell in Schwung

Unter der neuen Leitung von Till Schilling nimmt die Kinder- und Jugendkunstschule Pfullendorf in dieser Woche wieder ihre Arbeit auf – mit einem Kunstkarussell, einem Malraum und orientalischem Tanz. Zunächst gibt es für alle drei Angebote Schnupperkurse, im Anschluss daran sollen sie wöchentlich fortgesetzt werden.

Einen Schnupperkurs zum orientalischen Tanz bietet Dozentin Tatjana Schapowalowa am Mittwoch, 12. Oktober, um 15 Uhr in den Räumen der Kinder- und Jugendkunstschule an. Daran Teilnehmen können sowohl Kinder als auch Erwachsene. Im Anschluss an den Schnupperkurs soll es immer mittwochs für drei verschiedene Altersgruppen weitergehen: mittwochs von 17 bis 17.45 Uhr für Kinder ab sechs Jahren, von 18 bis 19 Uhr für Jugendliche ab zwölf Jahren und von 19 bis 20 Uhr für Erwachsene.

Im wöchentlichen Kurs „Kunstkarussell“ arbeiten Till Schilling und wechselnde Dozenten mit Kindern und Jugendlichen. Diese sollen einen Einblick in alle künstlerischen beziehungsweise handwerklichen Techniken bekommen, die für Kunstschaffende relevant sind. Dafür lädt die Kunstschule gezielt Dozenten ein, die die zu behandelnde Technik professionell beherrschen. So sollen in den Kursen unter anderem Malerei, Bildhauerei, Plastik, Fotografie, Film, Farbenlehre, Grundlagen der Gestaltung, Typografie, Design und Handarbeit einen Platz in den Kursen finden. Schnupperkurse für das Kunstkarussell finden am Donnerstag, 13. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr, und am Donnerstag, 20. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr statt. Der Kurs am 13. Oktober richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und neun Jahren, der Kurs am 20. Oktober an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Eingeladen sind jeweils alle Interessierten. Im Anschluss an die Schnupperkurse wird das Kunstkarussell immer donnerstags zu den Zeiten für die jeweilige Altersgruppe fortgesetzt – ausgenommen Ferien und Feiertage.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene dürfen in den Malraum der Kinder- und Jugendkunstschule kommen und malen – ohne Einmischung oder Kritik am malerischen Tun. Jeder darf fröhlich in einer anregenden Gemeinschaft aus Jung und Alt zum Pinsel greifen. Das benötigte Material wie Farben, Papier und Pinsel wird zur Verfügung gestellt. Am Freitag, 14. Oktober, wird es von 16 bis 18 Uhr erstmals möglich sein, im Malraum zu malen. Eingeladen sind alle Kinder und Erwachsenen – ohne jede Altersgrenze. Über die Premiere hinaus wird der Malraum immer freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Ausgenommen sind Ferien und Feiertage.

Weitere Informationen, etwa zu den Kursgebühren, gibt es bei der Kinder- und Jugendkunstschule. Diese nimmt auch die Anmeldungen entgegen – sowohl unter den Telefonnummern 01578/7673154 (montags, dienstags und mittwochs) und 07552/9355116 (donnerstags und freitags) als auch per E-Mail: kunstschule.pfullendorf@gmail.com.