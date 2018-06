Neuer Kunstrasenplatz soll noch im Oktober fertig werden

Jetzt also doch: Der Pfullendorfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes in der Nähe der Geberit-Arena beschlossen. Den Auftrag bekam die Firma Polytan aus Burgheim, die ein Angebot über 356 500 Euro eingereicht hatte.

Wie Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter in der Gemeinderatssitzung erläuterte, werden sich die Gesamtkosten mit Neben- und Architektenarbeiten vermutlich auf rund 400 000 Euro belaufen. 21 Prozent der Summe übernimmt das Land, das einen Zuschuss in Höhe von 84 000 Euro zugesagt hat. „Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr ausgeführt werden“, sagte der Stadtbaumeister. Laufe alles nach Plan, könne der neue Kunstrasenplatz vielleicht schon im Oktober fertig werden. Der bisherige ist rund 20 Jahre alt und wegen seines schlechten Zustands nicht mehr bespielbar. Der Neubau hatte zuletzt auf der Kippe gestanden, weil die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 500 000 Euro gerechnet hatte. Zudem fielen Förderungen für andere Projekte weg, mit denen die Stadt fest gerechnet hatte.