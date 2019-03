Neue Schilder laden zum Spaziergang ein

Eine Projektgruppe hat sechs Spazierwege um Pfullendorf ausgeschildert. Sie haben eine Länge von 2,5 bis 4,9 Kilometern und sollen damit den Bedarf an einfachen, nicht zu langen Spazierwegen decken. Insgesamt neun neue Sitzbänke sind entlang der Wege angebracht worden, damit Spaziergänger unterwegs auch ausruhen und das Landschaftsbild genießen können.

Initiator des Projekts ist Gemeinderat Hermann Billmann. Als stellvertretender Bürgermeister besucht er Jubilare, um im Auftrag der Stadt beispielsweise zum Geburtstag oder zur goldenen Hochzeit zu gratulieren. „Da kommt man natürlich ins Gespräch“, sagt Billmann und erzählt, was die älteren Mitbürger sagen: „Wiederholt habe ich die Klage gehört: Pfullendorf hat so eine schöne Umgebung, aber so wenige Ruhebänke.“ Daraus habe sich dann die Idee für das Projekt „Spazierwege rund um Pfullendorf“ entwickelt, und zwar ab dem Jahr 2017.

Kooperation mit dem Albverein

Es bildete sich um Hermann Billmann und Thomas Aberle und in enger Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein eine Projektgruppe. „Wir haben uns getroffen und überlegt, was man da machen könnte“, erläutert Billmann. Heraus kamen dann sechs – oder je nach Zählweise auch fünf – Spazierwege, die gemäß ihrer Lage Bergwald, Maria Schray, Bannholzerweg, Fuchshalde sowie Neidling I und Neidling II heißen. Die Wege an sich waren vorher schon vorhanden. Neu ist die Routenführung, die so gestaltet ist, dass man am Ende seiner Tour wieder am Startpunkt ankommt.

Hermann Billmann betont, dass die neu ausgeschilderten Wege keine Wanderwege seien, davon gebe es genug. „Es geht ausdrücklich um Spazierwege“, so Billmann. Gedacht hat die Projektgruppe beispielsweise an Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen mit Geh-Einschränkungen, Walker, Jogger, Hundebesitzer und eben Spaziergänger. Billmann und seine Mitstreiter sehen das Projekt auch als einen Beitrag für das Seniorenkonzept der Stadt Pfullendorf an.

Mira Krane, Beauftragte für Stadtmarketing und Innenstadtentwicklung, sieht das Projekt positiv. „Wir haben schon öfters die Anfrage bekommen: Warum gibt es nicht so kleine Wegelchen um Pfullendorf?“, sagt sie im Namen der Stadtverwaltung.

Umso glücklicher sei sie darüber, dass die Gruppe nun das Thema aufgegriffen hat. Die Spazierwege seien interessant für die Bürger, aber auch für die Touristen. Die Streckenführung soll laut Krane auch online abrufbar sein und dann künftig über eine App Smartphone-Benutzern zur Verfügung stehen.

Entlang der Spazierwege gab es bisher auch schon Sitzbänke. Neun neue Bänke sind jetzt dazugekommen, laut Hermann Billmann sind zwei weitere in Planung. Jürgen Seyfried, Umwelt- und Forstbeauftragter, lobt, dass die neuen Sitzbänke aus lokaler Produktion seien. Um das Fundament für die neuen Ruhebänke kümmerte sich die Stadt, die Bänke selbst wurden einerseits aus einer Spende in Höhe von 2000 Euro der Bürgerstiftung Pfullendorf angeschafft, zum anderen spendete auch Thomas Aberle Sitzbänke. „Ich find’s einfach eine tolle Sache“, sagt Michael Zoller von der Bürgerstiftung. Deshalb habe die Stiftung das Projekt auch gleich mit unterstützt.

Bedenken gab es anfangs wegen des Themas Müll im Umfeld der Sitzbänke und auf den Spazierwegen. Das sei in der Tat ein Problem, seiner Einschätzung nach aber kein gravierendes, meint Hermann Billmann. Er kündigte an, dass die Projektgruppen-Mitglieder auch mal mit dem Müllsack in der Hand die Stellen abgehen werden.

Billmann betont, dass das Spazierweg-Projekt noch erweitert werden könnte, für Vorschläge sei man offen. Angedacht ist auch, beim Wohngebiet Roßlauf noch einen Weg auszuschildern, sobald die Bauarbeiten für die Umgehungsstraße abgeschlossen sind. „Es gibt auch in den Ortsteilen die Möglichkeit, so etwas zu machen“, ergänzt Billmann. „Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.“ Ein Flyer „Spazierwege rund um Pfullendorf“ soll der nächsten Amtsblatt-Ausgabe Pfullendorf Aktuell beiliegen. Dem Flyer können Details der Streckenführungen entnommen werden.