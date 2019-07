Neue Kunst am Ried eröffnet Kunstvertrieb

Vor mehr als 20 Jahren haben der Steinbildhauer Cornelius Hackenbracht und seine damalige Frau Susanne, eine Künstlerin, die sich mit Bildern und Metallskulpturen einen Namen gemacht hat, auf dem Gelände eines alten Bauernhofs am Rand des Ruhestetter Rieds den Werkpark „Neue Kunst am Ried“ gegründet.

Unterschiedlichste Projekte, die international für Aufmerksamkeit sorgten, gab es in den zwei Jahrzehnten auf dem acht Hektar großen Areal, darunter baubotanische Tragwerke, Kunst im Garten und in der Riedlandschaft oder die Ausstellungen in der eigens zur Präsentation kleinerer Kunstwerke umgebauten Scheune.

Oft wurden befreundete Künstler eingeladen, ihre Werke ebenfalls zu präsentieren oder für eine vorübergehende Zeit als Gastkünstler auf dem großen Gelände zu arbeiten. Jetzt hat Cornelius Hackenbracht dem Werkpark ein neues Standbein hinzugefügt: einen Kunstvertrieb, in dem nicht nur die Arbeiten von ihm und Susanne Hackenbracht ausgestellt und vermarktet werden, sondern auch die Arbeiten anderer Künstler.

Sohn übernimmt die Leitung

Die Leitung der Galerie „Kunstkonvent“ hat er seinem Sohn Mathias übertragen. Außerdem hat er die Überlinger Kunsthistorikerin Sarah Isabelle Dekoj sowie Dieter Schosser und Gunnar Oßwald, die hauptsächlich für die Kontakte zu in- und ausländischen Künstlern und Kunden zuständig sind, mit ins Boot geholt.

Gezeigt und gehandelt werden Bildhauerarbeiten und Skulpturen renommierter Künstler wie Makoto Fujiware, Jörg Plickat, Philipp Voré oder Harald Björnsgard sowie Werke von Künstlern der sogenannten „Karlsruher Schule“. Einer, wie Cornelius Hackenbracht sagt, „Moderne, die gegen den Zeitgeist geht, die sich treu geblieben ist und nicht dem neuesten Schrei folgt“. Das Interessante hieran ist, so ergänzt Sarah Isabelle Dekoj, dass „Wege aufgezeichnet werden vom Meister zum Schüler“. „Wir haben die Arbeiten in Kommission, stellen sie bei uns aus und vermarkten sie“, erklärt Claudius Hackenbracht, der beispielsweise auch den Nachlass des 2009 verstorbenen Hüfinger Bildhauers Heinz Pistol übernehmen will.

Veranstaltungen geplant

Eine Reihe von Veranstaltungen soll in den nächsten Monaten auf die neue Galerie aufmerksam machen und den Aufbau, für den derzeit im Rahmen eines Crowdfunding noch Kapitalgeber gesucht werden, erleichtern.

Geplant sind Führungen durch die Ausstellung mit Sarah Isabelle Dekoj, aber auch lockere Begegnungen bei musikalischen Events, Lesungen oder ganz einfach Kaffee und Kuchen. Auch der große kunstvoll angelegte und trotzdem romantisch verwilderte Garten wird bei speziellen Veranstaltungen wie Kräuterführungen zur Geltung gebracht. „Die Leute sollen kommen und die Galerie kennenlernen“, sagt Dekoj.