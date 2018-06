Neue Gruppe bietet Mädchen Gelegenheit zum Austausch

Ingemar Rohn von der Erziehungsberatungsstelle der Caritas und Sarah Mahlenbrey vom Kinder- und Jugendbüro Pfullendorf laden zu einem neuen Mädelstreff für Teilnehmerinnen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren ein. Das erste Treffen findet am Mittwoch, 7. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle, Melanchthonweg 3 in Pfullendorf, statt.

Die neue PINK-Gruppe (Persönlichkeit, Identität, Neues, Kompetenz) richtet sich an alle Mädchen, die Interesse an einem Gruppenangebot, dem Austausch mit Gleichaltrigen sowie Lust auf neue Erfahrungen haben. Weitere Treffen finden mittwochs am 21. und 28. Februar sowie am 7., 14. und 21. März statt. Bei jedem der kostenlosen Treffen steht ein anderes Thema im Mittelpunkt, beispielsweise Freundschaft, Gefühle oder Schönheit.

Den jeweiligen Themen nähern sich die Mädchen mit Selbsterfahrungseinheiten („Wer bin ich?“), mit Gruppenarbeiten wie Spielen, Entspannungsübungen, Fantasie-Reisen und gegenseitigem Austausch. Darüber hinaus können die Teilnehmerinnen auch eigene Themen einbringen. Die Gruppe soll ihnen die Möglichkeit bieten, Dinge offen und im geschützten Rahmen mit anderen Mädchen zu bequatschen, das Selbstvertrauen zu stärken, den Blick auf den eigenen Körper zu weiten und Spaß zu haben.

Anmeldungen nimmt Ingemar Rohn über das Sekretariat der Erziehungsberatungsstelle, Telefon: 07571/730160, und direkt per WhatsApp (0151/55063554) entgegen.