Neue Firma will „Vorzeigeobjekt für die Branche“ werden

Der Spatenstich für die Firma Tyrewolf, die im Gewerbegebiet Mengener Straße Altreifen recyclen will, rückt näher: Für Donnerstag, 17. Juli, 16 Uhr, haben sich unter anderem Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler und der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn angekündigt. „Modernste Maschinen machen die Anlage zum Vorzeigeobjekt für die gesamte Branche“, heißt es in einer Pressemitteilung des neuen Unternehmens.

Die Anlage entspreche dem neuesten Stand der Technik, sagt Geschäftsführer Julius Blien. Sowohl bei den Emissionen als auch unter ökologischen Gesichtspunkten habe die Herstellerfirma Maßstäbe gesetzt. Altreifen werden in Pfullendorf aufbereitet und sortenrein getrennt. Neben Gummigranulaten würden in der Anlage auch Stahl und Nylonfasern hergestellt. „Zurzeit wird der wohl größte Teil der alten Reifen in Heizkraftwerken und Zementwerken verfeuert“, heißt es in der Pressemitteilung. „Dies zu Lasten der Umwelt und damit der Anwohner.“ Rund 70 Millionen Altreifen fielen alleine in Deutschland jedes Jahr an – bei steigender Tendenz.

Zielsetzung bei Tyrewolf sei ein umweltverträgliches Entsorgungsverfahren. Die gewonnenen Rohstoffe würden beispielsweise in Spielfelder und flexible Bodenbeläge von Spiel- und Sportanlagen eingebracht. Die Granulate eigneten sich außerdem als Beimischung im Straßenbau. „Sie minimieren Fahrgeräusche und sorgen für eine deutlich höhere Haltbarkeit der Fahrbahnoberfläche“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Im landwirtschaftlichen Bereich kämen gepresste Gummimatten für Nutzvieh zum Einsatz. Dort würden durch die weichen Unterlagen eine artgerechte Haltung der Tiere sowie eine verbesserte Hygiene erreicht.