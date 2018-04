Neue Blitzer kommen nach Denkingen und Aach-Linz

An der Malaienstraße im Pfullendorfer Ortsteil Denkingen und an der Stockacher Straße in Aach-Linz wird jeweils ein neuer stationärer Blitzer installiert. In seiner Sitzung am Donnerstagabend stimmte der Gemeinderat der knapp 142 000 Euro teuren Anschaffung zu. Die Gemeinde Herdwangen-Schönach, die ebenfalls eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung beantragt hatte, geht damit erst einmal leer aus. Ganz abschreiben müssen die Anwohner der Bodenseestraße in Herdwangen ihren Wunsch aber noch nicht.

Dass zwei neue Blitzer angeschafft werden sollen, hatte der Gemeinderat bereits bei den Haushaltsberatungen im Januar 2017 beschlossen. Offen blieb zunächst aber die Frage nach den Standorten. Vor gut drei Monaten nannte Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler der „Schwäbischen Zeitung“ dann die beiden Standorte, die der Verwaltung am sinnvollsten erscheinen: die Stockacher Straße in Aach-Linz und die Bodenseestraße in Herdwangen. Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt wollte sich damit allerdings nicht zufrieden geben: Er forderte weitere Messungen – mit Erfolg.

Die Ergebnisse dieser Messungen stellte Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vor. Wie er berichtete, wurden Daten an der Stockacher Straße in Aach-Linz, an der Malaien-, Römer-, Linzgau- und Lindenstraße in Denkingen und an der Bodenseestraße in Herdwangen erhoben. Die meisten Fahrzeuge registrierte das Gerät auf der Stockacher Straße (durchschnittlich 8622 pro Tag), gefolgt von Bodenseestraße (5516), Linzgaustraße (5182) und Malaienstraße (5078). Deutlich geringer fielen die Zahlen auf der Römerstraße (3021) und auf der Lindenstraße (2985) aus.

Viel Schwerlastverkehr

Besonders schnell wurde auf der Malaienstraße gefahren: 85 Prozent der registrierten Fahrzeuge waren dort mit 66 Kilometern pro Stunde oder langsamer unterwegs. An der Bodenseestraße lag der Wert bei 62, an der Stockacher Straße bei 56 Kilometern pro Stunde. Die Anwohner in Aach-Linz stört aber weniger die Geschwindigkeit als vielmehr der hohe Anteil an Schwerlastverkehr.

Alles in allem plädierte die Stadtverwaltung deshalb für die beiden Standorte in den Pfullendorfer Ortsteilen. Simon Klaiber verwies dabei unter anderem auf den Bau der B 31 in Überlingen. Es sei abzuwarten, ob der Verkehr nach der Fertigstellung eher in Richtung Stockach oder eher in Richtung Herdwangen fließt. Sollten weitere Messungen für einen Blitzer in Herdwangen sprechen, kommt der Antrag der Gemeinde bei der Straßenverkehrsbehörde in Pfullendorf noch einmal auf den Tisch.

Angeschafft werden jetzt die beiden Säulen für die Geschwindigkeitsmessung, allerdings nur eine Kamera. Diese soll dann abwechselnd an einem der beiden Standorte platziert werden – ähnlich wie bei den bereits vorhandenen Starenkästen in Mottschieß und an der Bodenseestraße in Aach-Linz.