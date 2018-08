Neue Bänke zum Müllabladen missbraucht

Vor gut einem Jahr hatte Hermann Billmann, Pfarrer im Ruhestand und Mitglied des Pfullendorfer Gemeinderats, das Thema Spazierwege erstmals in die Öffentlichkeit getragen: Bei einem Pressegespräch der Unabhängigen Liste (UL) berichtete er von Klagen älterer Menschen, die sich mehr gepflegte Spazierwege in der Stadt wünschen. Zudem mangele es an attraktiven Sitzgelegenheiten, sagte Billmann damals. Anschließend begab er sich auf die Suche nach Mitstreitern, die das Projekt gemeinsam mit ihm vorantrieben. Die Pfullendorfer Bürgerstiftung unterstützte die Initiative mit 2000 Euro. Sechs viel genutzte Spazierwege rund um Pfullendorf wurden für ältere oder gehbehinderte Menschen leichter begehbar gemacht. Zudem wurden 18 Sitzbänke restauriert oder neu aufgestellt: vier Bänke im Bergwald, sechs in der Fuchshalde, sechs beim Neidling und zwei im Bannholz. Ein Flyer mit den sechs Spazierwegen ist laut Hermann Billmann in Arbeit. An Stellen, an denen es den Initiatoren sinnvoll erscheint, sollen später außerdem noch Schilder aufgestellt werden.