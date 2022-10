Neue Ausstellung in der städtischen Galerie

„Devin Miles – Legends Never Die“ - ist der Titel der neuen großen Ausstellung in der städtischen Galerie „Alter Löwen“ in Pfullendorf, die am Sonntag, 23. Oktober, um 11.15 Uhr im Beisein des Künstlers eröffnet wird. Devin Miles sagt laut Presseinfo: „Meine Werke berühren die Menschen, weil sie Geschichten erzählen.“

Seine Kunstwerke hängen in der Kunstsammlung Würth und im Berliner Rathaus. Sie reisen auf 14 Kreuzfahrtschiffen um die Welt und sind in Galerien von New York bis St. Tropez vertreten.

Der Hamburger Künstler gilt als bedeutendster und zugleich erfolgreichster Vertreter der Contemporary German Pop Art. Seine Collagen sind das Ergebnis seiner selbstentwickelten Technik aus Handsiebdruck, Airbrush, Fotografie und Malerei auf speziellen Untergründen, wie z. B. handgebürsteten Aluminiumplatten, Holz oder Leinwand. Dabei vferarbeitet er Geschichte und Geschichten der Pop-Kultur. Protagonisten sind dabei Marilyn Monroe, James Dean, Romy Schneider, Sean Connery und Steve McQueen, aber auch viele andere ikonographischen Objekte wie die Ein-Dollar-Note, die Fassade der New Yorker Börse, das Brandenburger Tor, exklusive Automodelle oder Robert Indianas legendäres „Love“-Logo, heißt es weiter. Seine Werke sind als Serigrafien und Unikate erhältlich.

Er verdankt seinen Künstlernamen seiner Liebe zur Musik. „Früher habe ich während der Arbeit viel Jazz gehört, insbesondere Miles Davis“, sagt der Künstler und daraus entstand dann Devin Miles.

Eine Hommage an den Künstler ist die nach ihm benannte „Miles Bar“ mit ständiger Ausstellung im Landhaus Stricker auf Sylt.

Devin Miles setzt sich insbesondere auch für soziale Einrichtungen ein und stellt jährlich Werke unter anderem für die Berliner Aids Hilfe zu Verfügung. Er lebt und arbeitet in der Nähe von Hamburg. Die Ausstellung in Pfullendorf findet über zwei Etagen und den Shop im Erdgeschoss statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen städtische Galerie „Alter Löwen“, Telefon 07552 /93 59 80. Das Telefon ist während der Öffnungszeiten der Ausstellung besetzt: (Montag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.