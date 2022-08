Neubürger Treff auf dem Pfullendorfer Marktplatz

Zum traditionellen Neubürger-Treff laden am Samstag, 10. September, von 10 bis 12 Uhr die Stadtverwaltung, die evangelische Kirchengemeinde und die römisch-katholische Kirchengemeinde ein. Außer Infos zur Stadt und der Bürgerstiftung nutzen auch diverse Vereine und Einrichtungen die Gelegenheit und stellen sich den Besucherinnen und Besuchern vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

So findet man am Stand der Kirchen den „heißen Draht“ oder auch erste Informationen zur geplanten Pfullendorfer Plattform von nebenan.de, die das Diakonische Werk Überlingen-Stockach plant. Am Stand des ökumenischen Arbeitskreis Dritte Welt e.V bietet der Weltladen Spiele und Informationen rund um den fairen Handel ganz nach dem Motto „Fait steht dir“. Ebenfalls mit dabei sind die Modelleisenbahner des MEC Pfullendorf. Je nach Witterung stellen sie die Jugendanlage des Clubs aus. Der Ortsverband des VdK informiert über die Angebote des größten Sozialverband Deutschlands und hat ein Glücksrad mit attraktiven Gewinnen dabei.

Für Musik sorgen die Stadtmusik Pfullendorf und der Chor Chips & Flips. Um 12 Uhr startet zudem eine etwa einstündige kostenlose Stadtführung. Zu diesem Anlass sind die beiden städtischen Museen, das Heimat- und Handwerkermuseum im Bindhaus und das Museum der Stadtgeschichte im Alten Haus, bereits ab 12 Uhr geöffnet und empfangen bis 17 Uhr interessierte Besucher.

Eingeladen sind natürlich nicht nur Neupfullendorfer und Neupfullendorferinnen, auch alteingesessene Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. Bei Regen muss der Neubürger Treff ausfallen, heißt es weiter.