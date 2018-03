Netzwerk 50 plus hofft auf Raum ohne Treppen

Weil die Räume im zweiten Obergeschoss vor allem für ältere Kursteilnehmer schwer erreichbar sind, sucht das Netzwerk 50 plus in Pfullendorf nach einem neuen Quartier. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir diese Räume bekommen haben, aber es wird zunehmend schwieriger“, sagte Kassenwart Heinrich Arndt bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitag. Außerdem berichtete er von einem Verlust in mittlerer dreistelliger Höhe im vergangenen Jahr. Doch dank eines guten Rücklagenpolsters und einer Vielzahl von Angeboten war die Versammlung keineswegs von schlechten Nachrichten geprägt.

Die Vorsitzende Anthia Schmitt ließ keinen Zweifel daran, dass die Räume im ehemaligen Mesnerhaus am Kirchplatz dem Verein Kummer bereiten. Einige Gruppen, darunter der Spielkreis und der Literaturkreis sowie die beiden Sprachkreise für Französisch und Italienisch, mussten bereits in private Räume umziehen, weil die Treppen für die teilnehmenden Senioren zu einem unüberwindbaren Hindernis geworden waren. Schmitt berichtete aber auch, dass sie bereits nach einer Lösung suche.

Abgesehen von der Frage nach seiner Unterkunft blickte das Netzwerk 50 plus bei der Mitgliederversammlung auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten zurück. Neben den regelmäßigen Mitmach-Angeboten für Senioren in unterschiedlichen Bereichen listete Anthia Schmitt auch Kulturfahrten, den monatlichen Filmclub und den gemeinsamen Mittagstisch für Senioren auf und informierte über das Engagement bei öffentlichen Veranstaltungen. So halfen die Mitglieder bei der Vorbereitung des Generationenfestes im Herbst, organisierten einen Vortrag über Mobilität im Alter und präsentierten den Verein beim Neubürgerempfang und beim Seniorenadvent. Auch eine adventliche Lesung stand auf dem Programm.

Nordic Walking für Senioren

Für das neue Jahr gibt es bereits Pläne: Ab April erweitert ein spezielles Nordic Walking für Senioren das Fitnessangebot. Ein Einstiegsvortrag über Demenz und ein Nachmittag zum Thema Autofahren im Alter sowie eine Lesung in Kooperation mit der Stadtbücherei sind bereits in der Vorbereitung. Der besondere Dank Anthia Schmitts, der von einem kräftigen Applaus der Teilnehmer begleitet wurde, galt den durchweg ehrenamtlich arbeitenden Gruppen- und Kursleitern. „Ohne Sie wäre das Netzwerk nichts“, sagte Schmitt.

Heinrich Arndt berichtete trotz einiger Spenden von einem Verlust in der Kasse. „Sorgen bereitet mir das Ergebnis aber nicht“, sagte der Kassenwart. „Selbst wenn wir weiterhin in jedem Jahr ein solches Minus verzeichnen, können wir noch viele Jahre existieren.“ Stolz präsentierte Heinrich Arndt die Teilnehmerzahlen. Zwar nehmen an etlichen Angeboten gerade einmal eine gute Handvoll Senioren teil, aber in der Summe der zahlreichen Treffen waren es rund knapp 1000 Frauen und Männer, die sich bei einer der Veranstaltungen begegneten.

Abwechslung für Ältere

Anthia Schmitt verwies noch einmal auf die Hauptaufgabe des Vereins. „Wir wollen älteren Menschen etwas Abwechslung bieten und gerade alleinstehende Senioren vor Isolation und Vereinsamung bewahren“, sagte sie. „Wenn Sie in Ihrem Umfeld jemand kennen, dem es gut täte, ab und zu die eigenen vier Wände zu verlassen: Sprechen Sie ihn auf unser Angebot an.“

Ein dickes Lob für das Engagement des Netzwerks und das vielseitige Angebot gab es vom ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertreter Hermann Billmann, der Verständnis für die Problematik der Treppen im ehemaligen Mesnerhaus zeigte. „Sie leisten großartige Arbeit, ihr ehrenamtliches Engagement ist bewundernswert“, sagte er. „Hier wird etwas für diese Altersgruppe getan.“

Vor allem waren Hermann Billmanns weitere Ausführungen von Interesse für die Senioren: Als Vorstandsmitglied des Vereins „Miteinander – Bürgerhilfe in Pfullendorf“ stellte er dessen Angebote für Menschen mit vorübergehendem Hilfebedarf vor. Als Gemeinderat präsentierte er ein Projekt zur Verbesserung der Spazierwege rund um Pfullendorf. Rund um Pfullendorf sollen kleinere, gut begehbare und gepflegte Spazierwege mit Sitzbänken entstehen. „Die ersten Wege werden in diesem Jahr fertig“, sagte Billmann.

Keine Änderungen im Vorstand

Beim Netzwerk 50 plus werden die Vorstandsämter rollierend vergeben. In diesem Jahr stand die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden Tini Monka und des Schriftführers Herbert Wienecke auf der Tagesordnung. Beide stellten sich der Wiederwahl und erhielten das einstimmige Votum der Mitglieder. Sie leiten den Verein gemeinsam mit der Vorsitzenden Anthia Schmitt und Kassenwart Heinrich Arndt.