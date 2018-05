Netzwerk 50 plus bietet Kulturfahrt nach Stuttgart an

Das Netzwerk 50 plus veranstaltet am Donnerstag, 28. Juni, eine Kulturfahrt nach Stuttgart. Nach der Ankunft am Hauptbahnhof und einem gemeinsamen Mittagessen steht ein Besuch der Weißenhof-Siedlung auf dem Programm. In dieser ist moderne Architektur mit Bauten von Architekten wie Le Corbusier, Walter Gropius oder Mies van der Rohe zu sehen.

Nach einer Fahrt mit dem Killesberg-Bähnle durch den Stuttgarter Höhenpark wird die neue Bibliothek besichtigt, ein Bauwerk der Moderne des koreanischen Architekten Eun Young Yi. Dabei soll genügend Zeit für einen Bummel durch das Einkaufszentrum „Milaneo“ oder für eine Kaffeepause bleiben. Die Fahrt wird von Thomas Kroll begleitet und erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Abfahrt ist um 9 Uhr am Busbahnhof in Pfullendorf, die Rückkehr ist gegen 21 Uhr geplant. Die Kosten für die Führung im Museum sowie die Fahrten mit Bus, Bahn, Straßenbahn und Killesberg-Bähnle betragen je nach Teilnehmerzahl etwa 28 Euro. Es können sich auch Teilnehmer anschließen, die den Tag in Stuttgart anders verbringen wollen.