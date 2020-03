Netzbetreiber saniert Hochspannungsleitungen

Die Netze BW hat umfassende Sanierungsarbeiten an der Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken in Pfullendorf und dem Salemer Ortsteil Weildorf begonnen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei rund 50 Masten sind die Stahlkonstruktionen zu verstärken. In gut der Hälfte der Fälle muss deshalb auch das Fundament erweitert werden.

Autofahrern bei Kleinstadelhofen dürfte es in den letzten Tagen mehrfach aufgefallen sein: Spezialfirmen haben damit begonnen, die bis zu 40 Meter hohen Masten mit starken Seilen in alle vier Himmelsrichtungen abzuspannen, um die nötige Stabilität bei der Erneuerung der Fundamente zu erzeugen. Erdaushub und die Baumaschinen weisen auf die entsprechenden Arbeiten hin. Die bestehen zunächst darin, die bestehenden Fundamente abzutragen und die Grube zu erweitern. Mehrere Schichten Beton sind im Anschluss einzubringen, die jeweils rund drei Tage trocknen müssen.

Je nach Zustand der im Jahr 1966 errichteten Masten sind oft nur kleine Maßnahmen, wie die Verstärkung von Winkeln, vorzunehmen. Bei einigen der Stahlriesen kommen nach den statischen Neuberechnungen zum Teil jedoch mehreren Tonnen Material zum Einsatz. Neben der turnusmäßigen Routinevorsorge bildeten strengere gesetzliche Vorschriften den Auslöser für die Investition von rund zwei Millionen Euro.

Bei Arbeiten an 110 000 Volt Leitungen ist die Sicherheit der Mitarbeiter ein großes Thema. Rainer Sauter als Bauleiter der Netze BW vor Ort ist dafür verantwortlich, dass tagsüber einer der beiden, jeweils aus drei Seilen bestehenden Stromkreise, freigeschaltet wird. Dann lässt sich auf der einen Masthälfte ohne elektrische Gefahren montieren. Die Seiten werden täglich gewechselt, über Nacht bleiben alle Leitungen im Normalbetrieb.

Auch an diesem Projekt geht die Corona-Krise nicht vorbei. Sowohl bei der ENBW-Tochter als auch den beteiligten Spezialfirmen werden eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt – von der Ausrüstung mit Schutzkleidung über die Einhaltung von Abständen bis hin zur ausgeklügelten Einteilung der Monteurteams.