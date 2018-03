Narren gehen auf eine Zeitreise

Unter das Motto „Oldies but Goldies“ haben die Narren der Pfullendorfer Stegstrecker ihren Zunftball am Samstagabend in der Stadthalle gestellt. Die Besucher kramten deshalb nicht nur in Omas Klamotten- und Frisurenkiste, um die passende Verkleidung zu finden, sondern führten auch die Petticoats der Fifties, die schrillen Farben der Hippiezeit oder den kessen Look der 20er-Jahre aus. Passend zum Thema war auch das unterhaltsame vierstündige Programm, an dem 123 Akteure mitwirkten: Alle Gruppen der Zunft gingen auf eine Zeitreise, mal in die Vergangenheit, mal in die Zukunft und immer witzig.

Schmerzlich vermisst wurden in diesem Jahr die spitzzüngigen Verse des moderierenden Narrenpolizei Walter Roßknecht, die in anderen Jahren messerscharf auf den Punkt brachten, was im Städtle im Argen liegt. Er räumte gleich am Anfang ein, dass ihn die „Männergrippe“ heimsuchte und er das Reimen mit Kopfweh und Fieber lieber gelassen habe.

Stadtmusik spielt Narrenmarsch

Damit trotzdem von Anfang an nichts von der närrischen Stimmung fehlte, rissen die Stadtmusiker das Publikum mit Narrenmarsch und Narrenwalzer von den Stühlen – zwei Stücke, da ließ Zunftmeister Andreas Narr keinen Zweifel, die keiner, auch nicht die beste Stimmungsband, so wunderbar und echt spielen kann wie eben die Stadtmusik.

Los ging es danach mit den Hexen und „Tede und der Bürgermeister“. Jan Gürtler als Hauptamtsleiter, der schon seit 25 Jahren kein Auto mehr gefahren hat, und Johannes Pinkus als Bürgermeister landeten auf ihrer Fahrt zum Kreistag in unterschiedlichen Epochen.

2038, so war zu erfahren, ist der Bunki der Bürgermeister und richtet die Gred so her, dass da Fasnet gefeiert werden kann. Der „Kaiser“ macht wieder auf und das Alte Haus ist zum Zunfthaus geworden. Die Hänsele sind an ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2028 völlig gerupft und ohne Plätzle am Häs und der Stadtmusikdirektor lässt, weil er sich mit der Fasnet nicht auskennt, den falschen Narrenmarsch spielen. In allen Zeiten gleich: Der Stadtsheriff mit seinen Strafzetteln, der auch bei Tedes altem Auto keine Gnade kennt.

Die Schaalweiber, die, so der Narrenpolizei, „keine Falte, kein graues Haar, schöner werden von Jahr zu Jahr“, erinnerten in einem Remix an ihre besten Darbietungen in den vergangenen Jahren. „Unsere Zeiten sehen rosig aus“, stellten die Frauen, die in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen der Gruppe feiern, am Ende fest. Bei den Schnellern hatte Don Camillo als Vertreter des Stadtpfarrers seine liebe Not mit der defekten Kirchturmuhr. Doch was sieht die neu auf dem Marktplatz gebaute Uhr: Die Schaalweiber müssen den Narrenbaum aufstellen, weil sich die Hexen schonen, auf dem Bänkle vor dem Kaiser trauern der Paul und seine Sonja alten Zeiten nach und bei Frau Brucker gibt es nur eine Aach-Linzer Einheitsfrisur à la Emil Gabele, sodass der Bürgermeister in seiner Not zur Perücke greift.

Nidler begeistern mit einem Tanz

Ganz weit zurück in die Vergangenheit ging es bei den drei alten Frauen auf der Parkbank. Steffi Schwichtenberg, Jessica Vollmer und Jasmin Großmann beschäftigten sich nicht nur mit den modernen Medien, bei denen Gogele, obwohl es doch eine Suchmaschine ist, noch nicht mal das Gebiss gefunden hat, sondern erinnerten sich auch an ihre von den Hänsele-Kameraden wundervoll in Szene gesetzten Jugendtage, als die Grüne Burg noch ein Ort des Amüsements und der sündigen Versuchung war. Auch auf einen Tanz mussten die Gäste nicht verzichten: Die Nidler begeisterten die Zuschauer nach Charly-Chaplin-Art und wechselten rasant zwischen der Filmmusik der 20er-Jahre und modernen Rhythmen hin und her.

Die Umbaupausen und die langen Stunden bis in den Morgen füllte die Band „Longlines“ mit Tanz- und Schunkelrunden. Für die einwandfrei organisierte Bewirtung sorgten die Helfer des Siebenbürgisch-Sächsischen Brauchtumsvereins und des Reitvereins Spitalmühle.