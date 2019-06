Narren freuen sich über viele Besucher

Es wäre nicht klassisch für das Stadtseefest gewesen, hätten nicht zumindest zeitweise Regentropfen die Freude der Stegstrecker und ihrer Gäste bei der 40. Auflage getrübt. Und so prasselte am Samstag, pünktlich zum Beginn des Flohmarkts und der Bewirtung, ein kräftiger donnergrollender Schauer über dem Stadtsee nieder. Etliche Flohmarktanbieter packten dann auch prompt ihre Schätze wieder ein. Nur ein paar Hartgesottene harrten unter ihren Plastikfolien aus und konnten sich umso mehr über interessierte Kundschaft freuen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags und Abends türmten sich zwar noch bedrohlich aussehende Wolken über Pfullendorf auf, doch ein weiterer Regenschauer blieb aus, sodass fröhlich bis spät in die Nacht zur Tanz- und Stimmungsmusik der „Longlines“ gefeiert werden konnte. Zunftmeister Andreas Narr gab sich von Anfang an optimistisch. „Pfullendorf ist fast schon die Sahelzone, hier regnet es quasi nie, zumindest nicht beim Stadtseefest“, sagte er beim Fassanstich. Den führte in diesem Jahr nicht Bürgermeister Thomas Kugler mit routiniertem Schlag aus.

Schultes braucht dringend Urlaub

Der Schultes bräuchte nämlich, so frotzelte Narr, dringend Urlaub, weil ihn bereits jetzt die ganze Sache mit dem Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, das die Stegstrecker nächstes Jahr in Pfullendorf ausrichten und zu dem mindestens 8000 Hästräger und nochmal so viele Zuschauer erwartet werden, so beansprucht.

Für ihn sprang Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz ein. Der mutmaßte zwar, dass er womöglich „ein paar Schläge mehr“ braucht als der stämmigere Schultes, tatsächlich aber lief der Gerstensaft bereits nach zwei gezielten Hammerhieben und das Fest konnte beginnen. Die Plätze füllten sich rasch und die fleißigen Helfer der Stegstrecker wuselten für viele Stunden mit Getränken und Speisen von Tisch zu Tisch.

Der Sonntag startete zwar bewölkt, aber trocken und so stand auch da dem Festvergnügen nichts im Weg. Schon am Vormittag zum Frühschoppen mit der Stadtmusik fanden sich viele Gäste auf dem Festgelände ein und zur Mittagszeit, als sich dann auch noch die Sonne zwischen den Wolken hervorwagte, gab es kaum einen freien Platz. Sehr zur Freude der Stegstrecker, denn entsprechend klingelte auch die Kasse und die Einnahmen sind gerade in diesem Jahr, in dem die durchaus kostenträchtige Organisation des Narrentreffens ansteht, besonders wichtig für den Verein.

Und so hatten die Narren auch schon weiter gedacht und sich entschlossen, den eigens aufgelegten Jahreskalender 2020 mit Bildern von der Pfullendorfer Fasnet vorzeitig in Druck zu geben und beim Stadtseefest gleich zum Kauf anzubieten. Höhepunkt des sonntäglichen Stadtseevergnügens war wieder das Fischerstechen.

Entlang des Ufers saßen und standen die Zuschauer dicht an dicht und warteten gespannt, wessen Boot ins Schwanken geriet und wer, getroffen von der langen Lanze des Gegners, über Bord ging, ein Bad im See nehmen musste oder gar via „Eskimo-Rolle“ samt Boot abtauchte. Angefeuert von den Moderatoren Andreas Narr und Dirk Thannheimer wagten sich 14 Mannschaften auf den See, darunter erstmals auch ein reines Frauen-Team der Schalweiber im obligatorischen „Sonnenbrillen-Outfit“ und als auswärtige Gäste die eleganten „Katzen“ aus Meßkirch „mit dem Turbo unter den roten Mänteln“. Am Ende entschieden die jungen Stadtmusiker den Wettkampf für sich, gefolgt von den Titelverteidigern „Schwäbischer Alkverein“ und den Radlerkameraden „Bike & Beers“.

Spielstraße für die Kleinen

Unterhaltung gab es genug, vor allem für die kleinen Besucher, für die die Narren wieder die Bahnhofstraße in eine riesige Spielstraße mit Hüpfburg, Karussell, Sandhaufen und Bastelangeboten verwandelt hatten. Und wer Lust hatte, konnte mit den Pfadfindern eine Bootsfahrt auf dem See unternehmen.

Zur Stimmungsmusik des Bläserquintetts „Quattro Poly“ aus dem Allgäu ließen die Besucher den lauen Sommerabend in fröhlicher Gemeinschaft am Biertisch, an der Theke des Weizenbierstands oder an der Cocktail-Bar ausklingen.