Nachwuchs zeigt Besuchern die Bandbreite des Reit- und Fahrvereins

Eher zurückhaltend und bescheiden feiert der Reit- und Fahrverein Pfullendorf mit seinen 327 Mitgliedern in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Kein Bankett mit üppigem Essen und prominenten Gästen, kein Festakt mit feierlichen Reden. Stattdessen hat der Verein, der seit 2017 unter der Leitung von Thomas Hiestand steht, am Samstag mit einem Tag für Kinder den Nachwuchs in den Fokus seines Jubiläums gestellt.

„Heute sind die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt“, sagte Thomas Hiestand gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Eingeladen waren alle 197 Kinder und Jugendlichen des Vereins mit ihren Familien sowie Kinder, die sich für das Reiten und die Pferde interessieren und sich über die Angebote informieren wollten. Die Reitanlage war entsprechend gut mit Gästen gefüllt, als die Kinder zeigten, was sie das Jahr über in ihren Reitstunden machen.

Für die Allerkleinsten stand „Spiel und Spaß“ mit Simone Sindlinger auf dem Programm. Vier- bis achtjährige Mädchen und Jungen erlernen dort spielerisch den Umgang mit dem Pferd und unternehmen erste Voltigierversuche auf den beiden Schulponys.

Voltigiergruppe wird größer

Danach zeigten die etwas größeren Voltigierkinder ihr akrobatisches Können auf dem Pferderücken. „Turnen auf dem Pferd“, wie Hiestand es nennt. Sie werden von Susanne Seidl trainiert. „Wir haben 40 Kinder in vier Gruppen“, sagte sie. Das Interesse am Voltigieren nehme deutlich zu, sodass sie derzeit darüber nachdenke, eine fünfte Gruppe einzurichten. Eine Schauspringreitstunde mit Jugendlichen und dem professionellen Reittrainer Uwe Aldinger sowie eine Vorführung der hochklassigen Dressurreiterin Maren Schatz, die Mitglied im Pfullendorfer Verein ist, boten den großen und kleinen Zuschauern am vergangenen Samstag viel fürs Auge, bevor die kleinen Besucher zum Abschluss des Tages erste Erfahrungen beim Ponyreiten machen konnten.

Wer eine kleine Pause vom Reitsport einlegen wollte, wurde im Reiterstüble bestens versorgt und für die ganz kleinen Besucher bot sich viel Abwechslung auf dem Spielplatz oder am Maltisch. Auch bei einem kleinen Wettbewerb am Fronleichnamstag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. „Wir veranstalten ein Spring- und Dressurturnier für die Jugend“, sagte Hiestand. Und: „Wir machen es so, dass auch die Kleinen mitmachen können.“

Natürlich gibt es auch wieder das in ganz Süddeutschland und im benachbarten Ausland beliebte große Turnier. Vom 17. bis 19. August gehört die weitläufige und sehr gepflegte Reitanlage in Brunnhausen den internationalen Spitzensportlern. Rund 2000 Springreiter und Dressurreiter bis zur schweren S-Klasse werden erwartet.

Ein weiterer Höhepunkt des Turniers ist seit Jahren das Speed Derby der Klasse M, bei dem die Reiter einen extrem anspruchsvollen Parcours bewältigen müssen.