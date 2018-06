Nachbarin entdeckt Einbruch

Ein Einbrecher ist am Donnerstag über die Mittagszeit in ein Wohnhaus an der Straße Kogenäcker eingedrungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, warf der Unbekannte auf der Gebäuderückseite mit einem Stein die Terrassentür ein. Im Gebäude durchsuchte er in sämtlichen Räumen die Schränke, Kommoden und Beistelltische. Die Hausbewohner befinden sich derzeit im Urlaub. Eine Nachbarin hatte am Vormittag die Blumen gegossen und das Haus gelüftet. Gegen 14.30 Uhr entdeckte sie den Einbruch und verständigte die Polizei. Was gestohlen wurde, kann erst nach Rückkehr der Hausbewohner festgestellt werden.